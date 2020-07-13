76 % انخفاضاً في وفيات المشاة بدبي

المصدر: دبي - وام

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، أن جهود الهيئة في تحسين السلامة المرورية وتعزيز سلامة المشاة أسهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2019، إذ انخفضت نسبة وفيات المشاة من 9.5 حالات وفاة لكل 100 ألف من السكان (145 وفاة) في 2007 إلى 0.59 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان (34 وفاة) في 2019.

وقال إن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً في 2006 إلى 116 جسراً عام 2020، وتعتزم الهيئة تنفيذ 34 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 150 جسراً.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت ثلاثة جسور للمشاة في عامي 2018 و2019 في شوارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والخوانيج والمرابع، وسيتم في العام الجاري والعام المقبل الانتهاء من تنفيذ سبعة جسور موزعة على شوارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولطيفة بنت حمدان وخالد بن الوليد والأصايل (جسران) والعوير وبني ياس والخوانيج.

وأوضح أن مؤشرات أداء ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية أظهرت انخفاض وفيات المشاة في الشوارع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس، حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ زايد من خمس وفيات عام 2018 إلى وفاة واحدة عام 2019. كما انخفض عدد الوفيات على شارع الإمارات من أربع وفيات إلى وفاة واحدة خلال الفترة ذاتها، وانخفض عدد الوفيات في منطقة القوز الصناعية من ثلاث وفيات إلى صفر وفاة في 2019.

ولفت إلى أن نتائج تقييم تنفيذ جسور المشاة في ثمانية شوارع حيوية في دبي خلال ثلاث سنوات، قبل وبعد تنفيذ الجسور، أظهرت انخفاض عدد وفيات حوادث المشاة في المواقع القريبة من جسور المشاة، من أربع وفيات إلى صفر وفاة، وانخفاض عدد الحوادث من 20 حادثاً إلى حادث واحد.

وأكد أن الهيئة تعمل وفق معايير محددة لتحديد مواقع تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي، من خلال دراسات مرورية تراعي كثافة الحركة المرورية وعدد حوادث المشاة والوفيات والحد الأقصى لسرعة الطريق وعدد مسارات الطريق وكثافة حركة السكان على جانبي الطريق والمسافة لأقرب معبر مشاة وموقع مواقف حافلات المواصلات العامة، إضافة للمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمؤسسات، والمواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس.

ولفت إلى أن الدراسات والإجراءات المتعلقة بحوادث الدهس تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية السلامة المرورية التي توليها الهيئة أهمية قصوى، مشيراً إلى أن رؤية استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي حدّدت بـ«صفر وفاة» لتكون الإمارة من الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول عام 2021. ودعا مطر الطاير السكان، من مواطنين ومقيمين وزوار، إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق. كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

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