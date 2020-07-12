ضبط 819 دراجة نارية وهوائية مخالفة بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفاد مدير المرور والدوريات بشرطة الشارقة المقدم محمد علاي النقبي بأنه تم ضبط 819 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال الأسبوع الأول من إطلاق الحملة المرورية بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وشركة "بيئة".

وأوضح المقدم النقبي أن الحملة تهدف إلى تفادي الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بسبب قيادة الدراجات النارية والهوائية بطيش وتهور على الطرق الرئيسة والفرعية بإمارة الشارقة، ما يؤدي إلى تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 394 دراجة نارية و425 دراجة هوائية.

وأضاف أن الحملة مستمرة بهدف ضبط المخالفين وخاصة سائقي هذه الدراجات في المناطق الصناعية، ممن يتعمدون القيادة بصورة تشكل خطورة على حياتهم كالقيادة عكس السير، وقطع الطريق بصورة خطرة، دون الاكتراث للمخاطر التي قد تحدث نتيجة هذه التجاوزات، فضلاً عن قيام البعض بوضع حمولة لا تتناسب مع طبيعة الدراجة، والتي لم تعد لهذا الغرض، مما يفقدها التوازن، الأمر الذي قد يكون سبباً في وقوع حوادث وخيمة ينتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة، إلى جانب الازعاج الذي تسببه هذه الدراجات للأهالي والسكان في المناطق السكنية المختلفة.

داعياً مستخدمي الدراجات النارية والهوائية إلى ضرورة استخدام الدراجات الصالحة للسير على الطريق برخص سارية، إلى جانب اتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، ومن بينها استخدام الخوذة لحماية الرأس، والسترة الفوسفورية لتسهيل رؤيتهم من قبل السائقين، والالتزام بقواعد السير والمرور.

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