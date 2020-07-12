تعرّف إلى الجدول الزمني لتجديد الإقامة المنتهية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المقيمين الموجودين في الدولة، إلى المبادرة بتجديد إقاماتهم المنتهية، وبطاقات الهوية، وكذا تجديد بطاقات الهوية المنتهية بالنسبة للمواطنين، وفقاً للجدول الزمني المعلن، إذ بدأت الهيئة اليوم استئناف خدماتها للمتعاملين واستيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل وجودة مستوى الخدمات المقدمة.

ودعت الهيئة الجميع الى الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية أعلاه، لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة، وتفادياً للوقوع في الغرامات الإدارية.

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