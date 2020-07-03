"تنمية المجتمع": تصدر دليل العودة التدريجية لدور العبادة في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم – أبوظبي

أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، دليلاً يتضمن إجراءات العودة التدريجية لدور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي خلال جائحة فيروس كورونا، ويحتوي الدليل على حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية تم تصميمها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، سلطان المطوع: "يأتي إصدار هذا الدليل بالتزامن مع الخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً، ومن واجبنا اليوم كدائرة مختصة في تنظيم عمل دور العبادة إعداد خطة متكاملة لضمان الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين في دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي عبر توجيههم وتزويدهم الإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس".

وأضاف المطوع: "يتضمن الدليل تعليمات تنظيم المرافق في دار العبادة، يتضمن الدليل تعليمات مفصلة حول كيفية تنظيم المرافق في دار العبادة، شاملة في ذلك كافة الإجراءات الواجب أن يتم إتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم التي تعتبر على رأس أولوياتنا".

وأوضح المطوع، سوف يستمر تعليق كافة الأنشطة والخدمات الاجتماعات التي تقدمها دار العبادة باستثناء الصلوات الرئيسية مع التشجيع على استخدام الخطط البديلة كالمنصات الالكترونية والعمل عن بعد للاجتماعات الدورية والمحاضرات الدينية والأنشطة التعليمية، مع تقليص وقت الصلاة الى ساعة زمن كحد أقصى وذلك للحد من التخالط لساعات طويلة، وترك مسافة مترين بين المصلين مع مراعاة حجم المساحة المتاحة للقاعة المستخدمة لضمان عدم انتقال العدوى من شخص إلى لأخر.

وتضمن الدليل حزمة متكاملة من الإرشادات للمصلين منها أهمية تحميل تطبيق "الحصن" على الهواتف الذكية، وتجنب المصافحة باليد والاكتفاء بإلقاء التحية عن بعد، وعدم إقامة التجمعات قبل أو بعد الصلاة ومغادرة دار العبادة بشكل مباشر فور الانتهاء من الصلاة، مع الالتزام بقراءة الكتب المقدسة الإلكترونية من خلال الهاتف أو إحضار الكتب والمستلزمات الدينية الخاصة بهم وتجنب مشاركتها مع الاخرين.

وثمنت الدائرة تعاون مختلف دور العبادة خلال هذه الجائحة مؤكد أن العملية تكاملية والتنسيق المشترك الدائم دليل على روح المسؤولية تجاه الوطن، عبر إتباع التدابير الواجب تطبيقها بما يضمن سلامة جميع مجتمع أبوظبي.

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