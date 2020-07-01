الإمارات اجراء 62 ألف فحص وتسجيل 402 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الدكتورة آمنة الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية اليوم، عن إجراء 62,028 فحص جديد، والكشف عن 402 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 49,069 حالة. كما تم تسجيل 594 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة.

وكشفت الدكتورة آمنة الشامسي عن تجاوز عدد الفحوصات الطبية في دولة الإمارات حاجز 3.5 مليون فحص على مستوى الدولة ،وذلك باستخدام أفضل وأحدث التقنيات.فيما ارتفع متوسط حالات الشفاء اليومية من 500 حالة خلال شهر مايو إلى 654 حالة خلال شهر يونيو الماضي.

كما تم تسجيل انخفاض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة خلال شهر مايو إلى 470 حالة خلال شهر يونيو.

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