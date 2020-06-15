إغلاق 9 صالونات ومراكز تجميل بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت بلدية الشارقة إغلاق تسعة صالونات ومراكز تجميل، لمخالفتها الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي حددتها الجهات الصحية في الدولة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكدت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في البلدية، لـ«الإمارات اليوم» أن صالونات الحلاقة ومراكز التجميل تحظى بمتابعة كبيرة من قسم الرقابة الصحية في إدارة الصحة العامة، مشيرة إلى الحملات التفتيشية المكثفة، استهدفت صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، مضيفة أن البلدية وزعت على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل إعلانات حول التدابير الاحترازية، تضمّنت تحديد الخدمات المقدمة، وإلغاء مكان الانتظار، والحجز المسبق للخدمات من الزبائن، واستقبال 30% من الطاقة الاستيعابية للمحل، وضرورة التباعد الجسدي، ومغادرة الزبون للصالون فور الانتهاء من تلقي الخدمة، وعدم السماح بتقديم الخدمة لكبار السن والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض البرد أو الإنفلونزا، واستخدام الأدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة، واستخدام مناشف أحادية الاستعمال، مع ضرورة ارتداء العاملين كمامات وقفازات الأيدي، وغسل وتعقيم أيديهم قبل وبعد كل خدمة، وتنظيف وتطهير وتعقيم الأدوات والمقاعد والتجهيزات الأخرى بشكل مستمر.

وأكدت مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، الدكتورة أمل الشامسي، اتخاذ إجراءات جزائية حيال المنشآت المخالفة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن قسم الرقابة الصحية نفذ منذ منتصف مارس الماضي 6460 زيارة تفتيشية وتوعوية، أسفرت عن مخالفة 54 منشأة، وإغلاق تسع منشآت مُخالفة للإجراءات والتدابير الاحترازية.

البلدية وزّعت على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل إعلانات حول التدابير الاحترازية.

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