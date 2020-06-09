مغادرة الدولة شرط إعفاء المخالفين من الغرامات

المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي

قال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء سعيد راكان الراشدي، إن مغادرة المخالفين الدولة، قبل 18 من أغسطس المقبل، شرط الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم.

وقال الراشدي، خلال مؤتمر صحافي عقد عن بُعْد، إن مخالفي الإقامة قبل الأول من مارس الماضي، لهذا العام، سواء من حَمَلة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين، يمكنهم المغادرة مباشرة عبر مطارات الدولة، مع مراعاة الوجود في المطار قبل السفر بست ساعات، إذا كان السفر عبر مطارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، فيما يلزم الوجود قبل السفر بـ48 ساعة، إذا كان السفر عبر مطار دبي، لمراجعة مراكز التدقيق الأمني المخصصة لهم، ويستثنى من ذلك، فئة الأطفال دون سن الـ15 سنة وأصحاب الهمم.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول الموقف بشأن مخالفي الإقامة، الذين لن يتمكنوا من المغادرة بسبب تعليق حركة الطيران على خلفية جائحة «كورونا»، أوضح الراشدي أن على هذه الفئة إتمام إجراءات المغادرة أولاً، ومراجعة سفاراتها للتمكن من العودة إلى دولها عبر الرحلات الاستثنائية التي تنظمها. ورداً على سؤال آخر للصحيفة: هل بإمكان مخالفي الإقامة الاستفادة من هذه المكرمة في تعديل أوضاعهم ونقل كفالتهم على جهات عمل، أكد الراشدي أن شرط الاستفادة من المكرمة مغادرة المخالف الدولة، أما في حال رغب في تعديل وضعه ونقل إقامته على جهة عمل، فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة. وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء، لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك، إذ إن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلاً.

وكان مجلس الوزراء أصدر، أخيراً، قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كل الغرامات المترتبة عليهم، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو كانوا من فئة المقيمين، متى بادروا بمغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتباراً من 18 مايو الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر، علماً بأن مكرمة رئيس الدولة تتضمن الإعفاء من الغرامات المترتبة على المستفيد منها، سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.

وأوضح الراشدي أن الفئات المستفيدة من مكرمة رئيس الدولة، هم مخالفو الإقامة من حملة أذونات الدخول، والتأشيرات، والهاربون من كفلائهم، ومخالفو قانون العمل، حيث سيتم إعفاؤهم عند مغادرة الدولة من الغرامات والرسوم.

وذكر أنه يتطلب من المخالف، للاستفادة من المكرمة، تأمين وثيقة سفر صالحة، وتذكرة سفر، وبالنسبة للمخالف من المستثمرين وأصحاب الشركات، فيتوجب عليهم تصفية الشركة أو إلغاء صفته في الشركة، وبالنسبة للمخالفين على كفالتهم الشخصية، يتوجب عليهم المغادرة برفقة مكفوليهم، وبالنسبة للحالات الإنسانية والمرضية من المخالفين، هناك لجنة خاصة تنظر في حالاتهم، ومدى قدرتهم على السفر إلى دولهم.

لجنة مختصة بعودة المقيمين

أفاد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء سعيد راكان الراشدي، بأن هناك لجنة مختصة تنظر في طلبات جميع المقيمين الموجودين خارج الدولة، والراغبين في العودة إلى الإمارات، وتقوم بالرد عليها، مشيراً إلى أن العودة مرتبطة بوجود حركة الطيران بين دولهم والإمارات، في حين بدأ عدد من المقيمين الموجودين في الخارج العودة إلى الدولة، اعتباراً من مطلع يونيو الجاري.

ودعا حاملي الإقامات السارية، الموجودين خارج الدولة والراغبين في العودة إلى الدولة، للتسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae، التي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.

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