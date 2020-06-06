شرطة الشارقة تثقف العمال بالإجراءات الاحترازية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفاد نائب مدير إدارة المهام الخاصة، رئيس لجنة التفتيش على السكنات العمالية، العقيد ركن عمر علي الغزال، بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الفرق المختصة وزعت نحو 80 ألف نشرة توعية وأفلام فيديو على العمال بخمس لغات، تحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها مثل وضع الكمامة على الوجه وارتداء القفازات في الأماكن العامة، وتطبيق التباعد الجسدي في أماكن إقامتهم، كما تم تعقيم أماكن سكنهم، ووضع لوحات إرشادية عليها، وإنشاء مركز خاص بهم لفحص الفيروسات، استفاد منه 180 ألفاً و161 عاملاً، بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد؛ حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد على قيام شرطة الشارقة بتنفيذ 790 زيارة ميدانية، وتواصل مع الشركات التجارية والسكنات العمالية، خلصت إلى تقديم الدعم لفئة العمال والشركات المتعثرة مالياً، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لتقديم الوجبات لشريحة واسعة من فئة العمال، وصرف مبالغ رمزية لهم، وكذلك تقديم العلاج والدواء للمرضى منهم، مع ضمان استمرار الخدمات الضرورية بمكان سكنهم، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.

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