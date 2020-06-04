«البنية التحتية» تخفض رسوم خدمتين 50% وتلغي رسوم 3 خدمات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قررت وزارة تطوير البنية التحتية تخفيض رسوم خدمتين بنسبة 50% وإلغاء رسوم ثلاث خدمات رئيسة، تستهدف مزودي الخدمات، من المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم، في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها العالم، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، المهندسة نادية مسلم النقبي، أن الخدمتين اللتين شمل رسميهما قرار التخفيض بنسبة 50%، تتمثلان في تسجيل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية، حيث أصبح رسمها 500 درهم بدلاً من 1000، وتعديل القيد في سجل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية ليصبح رسمها 250 درهماً بدلاً من 500.

ولفتت إلى أن قرار الإلغاء تضمّن رسم تجديد القيد في سجل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية، ليصبح مجاناً، في الوقت الذي كانت قيمته السابقة 500 درهم، وإلغاء رسم القيد لمتعهدي أبحاث التربة، إضافة إلى إلغاء رسم بيع وثائق المناقصات لتصبح مجانية، فيما كانت قيمة المناقصة نفسها تحدد الرسم.

وقالت النقبي: «نسعى من خلال القرارات التي يتم اتخاذها، إلى جانب دعم منظومة الاقتصاد وتحفيزها على التعافي في ظل أزمة (كورونا)، إلى تعزيز مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021، بأن تكون الدولة ضمن أفضل 10 دول بمختلف المجالات». وأضافت أن التسهيلات تستهدف إتاحة خيارات عدة لمساعدة مزودي الخدمات المتعاقدين مع الوزارة، المتأثرين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم منظومة الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

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