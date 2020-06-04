«إقامة دبي» تقدم خدماتها إلى كبار المواطنين والمقيمين في منازلهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

طالب مدير إدارة «آمر» لسعادة المتعاملين، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الرائد سالم بن علي، كبار المواطنين والمقيمين بعدم زيارة مراكز الخدمة، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً تقديم الخدمات لهم في منازلهم.

وتحدث، عبر مداخلة لبرنامج «البث المباشر»، أمس، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها «إقامة دبي» في المطارات، ومراكز «آمر» بعد العودة للعمل، مبيناً أنها تتضمن قياس درجة حرارة المتعامل، مع الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات.

وتعمل مراكز تقديم الخدمة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فيما تعمل مراكز «آمر» بالمراكز التجارية من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

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