شرطة أبوظبي تناشد الجمهور الالتزام بحظر التنقل بين مدن الإمارة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة ابوظبي الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها تفاديا للازدحام المروري عند النقاط الامنية المتواجدة على طرق الامارة ، وأخذ التصاريح من موقع شرطة ابوظبي الالكتروني قبل التنقل.

وقامت شرطة أبوظبي بتفعيل 12 نقطة امنية على مداخل ومخارج مدن ابوظبي لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا وذلك دعماً لمشروع المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وذكرت أن النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية تعمل على مدار اليوم لمدة 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، حيث يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقا لبرنامج التعقيم الوطني، ويشمل الحظر التنقل بين مدن الامارة (أبوظبي- العين -الظفرة) والدخول والخروج من وإلى الإمارة، ويستثنى الموظفين في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية.

ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح عملية المسح المنظم، موضحة أن قرار حظر التنقل بين المدن ومن وإلى خارج أبوظبي جاء لتكملة سلسة الاجراءات الحالية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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