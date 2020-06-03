بلدية دبا الفجيرة تغلق 26 منشأة غير ملتزمة الشهر الماضي

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة 26 منشأة بينها صالونات نسائية ورجالية ومتاجر، بالإضافة إلى صيدليات، لتسجيل مخالفات عليها الشهر الماضي. وتمثلت المخالفات في رفع أسعار بعض السلع وعدم الالتزام بتوفير بطاقات صحية للعاملين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد، وعدم التزام عاملين بارتداء الكمامات والقفازات وعدم التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، حرص البلدية على مواصلة جهودها في تعزيز إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة «كورونا» من خلال العديد من الجولات التفتيشية والرقابية، والالتزام بالوسائل التي تعد من الإجراءات الاحترازية الضرورية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح أن إدارات البلدية نفذت خلال الشهر الماضي 770 زيارة تفتيشية على المحال والصالونات في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، منها 417 محلاً و220 صالوناً نسائياً و133 صالوناً رجالياً.

ولفت إلى أن الزيارات التفتيشية المفاجئة على الصالونات والمنشآت الغذائية أسفرت عن إغلاق 26 منشأة، ومصادرة 27 كيلوغراماً مواد غذائية منتهية وغير صالحة للاستهلاك، و12 كيلوغراماً مواد تجميلية منتهية، بالإضافة إلى مصادرة 21 كيلوغراماً مواد محظورة (البان، والنسوار)، وتحرير 77 مخالفة.

وشدد اليماحي على أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة غير ملتزمة بالقوانين والاشتراطات الصحية، وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، مطالباً الجميع باتباع الإرشادات الصحية العامة لتجنب أي مخالفات تصدر بحق غير الملتزمين، مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل المنتجات والسلع في مختلف أسواق المدينة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك التي تأتي على رأس أولويات البلدية.

وأشار إلى أن البلدية كثفت جهودها في برنامج التعقيم الوطني ورش المبيدات الحشرية بشكل متواصل، للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الحشرات، وتحقيق توجهات القيادة في سلامة المجتمع.

وناشدت البلدية الأفراد ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم (092443399).

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