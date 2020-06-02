12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج أبوظبي لتنفيذ حظر التنقل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفاد نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد سالم بن براك الظاهري، أنه تم إقامة 12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج المدن التابعة لإمارة أبوظبي، دعماً لمشروع المسح الوطني للتغلب على فيروس «كورونا»، وتطبيق قرار حظر تنقل الأفراد بين مدن الإمارة الثلاث: أبوظبي، والعين، والظفرة، وكذا من وإلى إمارة أبوظبي، الذي دخل حيز التنفيذ الساعة 12 منتصف ليلة أمس.

وقال إن حظر التنقل بين مدن الإمارة قاصر على منع الحركة من مدينة إلى أخرى فقط، أما التنقل بين المناطق الداخلية في المدينة الواحدة فهو مسموح مع الأخذ في الاعتبار الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني حسب المواعيد المقررة من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً.

وأكد أنه لا يوجد استثناءات في تطبيق حظر التنقل، لافتاً إلى أن إدارة الأزمات والطوارئ أصدرت هذا القرار للحد من انتشار فيروس كورونا، ويجب على الجميع تحمله لصالح المجتمع والتعاون في تنفيذه لمدة أسبوع. وأكد أن شرطة أبوظبي ستكون حازمة في تطبيق قرار حظر التنقل، داعياً الأفراد الذين يعملون في مدينة ويقطنون في مدينة أخرى إلى الالتزام بعدم التنقل والاستقرار في مدينة واحدة، خلال أسبوع حظر التنقل، خصوصاً أن دوام الموظفين في الفترة الحالية ليس مطبقاً بنسبة 100%.

من جانبه أوضح وكيل دائرة الصحة في أبوظبي الدكتور جمال الكعبي، أن خطوة حظر التنقل جاءت لضمان عملية المسح الوطني عن المصابين بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن مواجهة الفيروس عملية مدروسة ومنظمة، وفي سباق زمني للسيطرة عليه من خلال فحص الأشخاص وتقصي المصابين والعزل، بهدف القضاء على الفيروس في جميع الأماكن.

وقال إن هناك فرقاً ميدانية تذهب لإجراء الفحص في مناطق ذات كثافة العالية، وكشف الحالات المصابة، حيث نتعامل مع الفيروس كوباء حتى إشعار آخر، مؤكداً استمرار إجراء الفحوص اللازمة حتى يكون عدد حالات الإصابة صفراً.

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