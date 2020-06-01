«اجتماعية الشارقة» تتيح الطلب إلإلكتروني لمنتجات الأسر المشمولة بالدعم

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

كشف مركز إنتاج بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة المختص بالمنتجات المنزلية لأعضائه المشمولين بالضمان الاجتماعي، عن إطلاقه خدمة البيع الإلكتروني لأعضاء المركز من أصحاب مشاريع الإنتاج المنزلي للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بالدائرة.

وأكدت مدير مركز إنتاج بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مريم الحمادي أن خدمة البيع الإلكتروني تهدف إلى مساعدة أصحاب الإنتاج المنزلي من الأسر المنتجة من مستفيدي الدائرة على تطوير أعمالهم ومشاريعهم التجارية وتسويقها والترويج لها من خلال عرضها عبر منصة الإنستغرام التابعة للمركز: intaj_sssd، فيما يتم تأكيد عملية الشراء عبر رقم الواتساب 0563987575 المخصص للخدمة نفسها.

كما يتكفل المركز بالأعمال الإدارية والتنسيقية واللوجستية المُتعلّقة ببيع المنتجات إلى جانب خدمة التوصيل من خلال عقد شراكات مع شركات التوصيل، يتم بموجبه إيصال المنتجات إلى أصحابها، حيث تتضمن المنتجات مجموعة من الباقات وهي باقة طيب للبخور والعطور، وباقة أطايب للمأكولات، وباقة الإبداع للمشغولات اليدوية، وباقة أناقة للأزياء والإكسسوارات، وباقة مهرة للحرف التراثية واليدوية.



56 مشروعاً منزلياً

بلغ عدد الأسر التي تعرض منتجاتها على منصات البيع الإلكتروني نحو 56 عضواً من مركز إنتاج، ويجري العمل لاستقطاب باقي الأسر من الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى خدمة البيع الإلكتروني، وفقاً الاشتراطات، أبرزها أن يكون صاحب المنتج مستفيداً من المساعدات الاجتماعية بالدائرة أو المعالين أو المنتسبين للدور الاجتماعية التابعة لها، والحصول على رخصة اعتماد من دائرة التنمية الاقتصادية، كما يشترط موافقة المتقدم على السياسات والإجراءات المتعلقة بالمركز والتوقيع عليها، وأن تكون المنتجات ذات جودة تلبي احتياجات السوق المحلي.

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