إعادة افتتاح الحمرا مول ومنار مول في إمارة رأس الخيمة من اليوم

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال المدير التنفيذي لـ«الحمرا» بينوي كوريان: «عملاً بالتوجيهات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نعلن عن إعادة افتتاح الحمرا مول ومنار مول في إمارة رأس الخيمة، وذلك اعتباراً من اليوم من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً. وحفاظاً على صحة وسلامة عملائنا وشركائنا وموظفينا، يتوجب على المتسوقين ارتداء القفازات والكمامات طوال وجودهم في مراكز التسوق، والإبقاء على مسافة تباعد اجتماعي آمنة قدرها 2.5 متر.

وحرصاً على سلامتهم الشخصية، لن يسمح للأطفال دون سن 12 عاماً وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً بالدخول.

وننوه أيضاً إلى تخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات حتى 50% لتعزيز ممارسات التباعد الاجتماعي، ومواصلة تعليق خدمات ركن السيارات وغسيل السيارات.

وفي إطار البروتوكولات المتعلقة بالسلامة، تم تركيب أجهزة الفحص الحراري على مداخل مركزي التسوق لقياس درجات حرارة الزوار، حيث لن يسمح للأشخاص الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة بالدخول.

وقد حرصنا على التنسيق عن كثب مع المستأجرين في مركزي التسوق، ضماناً لالتزامهم بتوفير تجربة تتيح لعملائنا التسوق وارتياد المطاعم والمقاهي براحة وأمان. وفي الوقت الراهن، سيستمر إغلاق نوادي اللياقة البدنية، وصالات السينما، ومناطق الجلوس العامة، وغرف تبديل الملابس، وقاعات الصلاة، والوجهات الترفيهية.

وقمنا أيضاً بتطبيق مجموعة شاملة من المعايير والإجراءات الاحترازية عملاً بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الزوار في مراكز التسوق التابعة لنا. ونؤكد في هذا المقام أن صحة وسلامة عملائنا وشركائنا وموظفينا تأتي على رأس قائمة أولوياتنا، وسنحرص أيضاً على مواصلة دعم وتطبيق التوجيهات التي تصدرها الهيئات المعنية».

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