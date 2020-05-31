9 إجراءات طبقتها طرق دبي لعودة آمنة لعمل الموظفين في مقرها الرئيسي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ "الامارات اليوم"، إن اليوم الأول من بدء تطبيق قرار عودة 50% من الموظفين العاملين في حكومة دبي للعمل من مكاتبهم، اتسم بسلاسة في ممارسة الاعمال المكتبية ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة من مقر العمل، وذلك في ظل شعور كبير لدى الموظفين بالارتياح والاطمئنان نتيجة التزام الهيئة بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم.

وقالت الهيئة ان القيام بعمليات تعقيم وتنظيف مكثفة للمكاتب وكل انحاء الطوابق المكونة لمبنى الهيئة، كان من أول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان عودة آمنة لموظفيها.

وتابعت انه تم أيضا توفير كاميرات حرارية حديثة لقياس درجة حرارة الداخلين الى المبنى، وكذلك توزيع الكمامات والقفازات على مداخل الهيئة ومداخل الإدارات لجميع الموظفين العائدين للعمل.

وتابعت انه تم أيضا بث مواد توعوية مدعمة بالصور والفيديو تشرح للموظفين تفاصيل الإجراءات الوقائية وتؤكد وجوب الالتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة كافية في مناطق التواجد مع الآخرين.

وأشارت الى التعميم على الموظفين بعدم تنفيذ أي فعاليات داخل المبنى، وكذلك بضرورة استخدام تطبيق الهيئة لتسجيل ساعات الحضور والانصراف وعدم استخدام نظام البصمة الآلي.

وأكدت الهيئة انه تم تخصيص غرف للعزل داخل المبنى في حال الاشباه بالإصابة بالفيروس، كما تم توفير الدعم الطبي داخل المبنى من خلال عيادة تابعة لمستشفى برايم.

واعلنت حكومة دبي قرار عودة 50 %من موظفيها للعمل من المكاتب بدءا من اليوم 31 مايو، وذلك في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة، مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل مختلف الجهات المعنية.

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