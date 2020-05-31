«طرق دبـي» تنجز مشروع الجسور المؤدية إلى «دبـي هيلز مول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز جميع أعمال مشروع الجسور والطرق المؤدية إلى «دبـي هيلز مول»، الذي يتألف من 13 جسراً، بطول إجمالـي 3700 متر، وعرض يراوح بين 11 و22 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 23500 مركبة فـي الساعة، وتفتتح الهيئة جسراً رئيساً على شارع أم سقيم، فيما سيتم افتتاح الجسور الأخرى بالتزامن مع افتتاح المول الواقع علـى تقاطع شارعي أم سقيم والخيل.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين فـي الهيئة مطر محمد الطاير: «يسهم مشروع الطرق والجسور المؤدية لـ(دبـي هيلز مول) وأعمال البنية التحتية وتطوير شارع أم سقيم، فـي توفير مداخل ومخارج مباشرة من شارعي الخيل وأم سقيم لتوفير حركة انسيابية وحرة للدخول إلـى (دبـي هيلز مول) من الاتجاهات كافة». وأضاف: «سيتم توفير ثلاثة مداخل للقادمين من منطقة ديرة ومنطقة أم سقيم، وكذلك منطقة جبل علي، وتوفير مخارج مباشرة على شارعي الخيل وأم سقيم، كما يسهم المشروع فـي رفع كفاءة شارع أم سقيم والتقاطعات على امتداده وضمان انسيابية الحركة المرورية بالاتجاهين، وكذلك تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وخفض زمن الرحلة على شارع أم سقيم من 18 دقيقة إلـى سبع دقائق فـي الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلـى شارع الخيل».

المشروع يتألف من 13 جسراً بطول إجمالـي 3700 متر.

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