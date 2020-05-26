بالفيديو.. البحث عن 3 مفقودين جرفتهم مياه الأمطار في وادي الحلو

المصدر:
  • سمية الحمادي - وادي الحلو
التاريخ:

 
أفادت شرطة الشارقة أن سيول وادي الحلو جرفت، اليوم، مركبتين نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، إذ تم انقاذ ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وأمرأة وتم اسعافها للمستشفى، وهي بحالة حرجة، عبر مروحيات فرق الإنقاذ، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن ثلاثة مفقودين.
 

وناشدت شرطة الشارقة الجمهور باتخاذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والالتزام بالنداءات والتحذيرات التي تطلقها وزارة الداخلية بشكل بخصوص الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية الخطرة والوعرة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حفاظا على حياة كافة مستخدمي الطريق.

 

 

طباعة
أعلى