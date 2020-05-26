بالفيديو.. البحث عن 3 مفقودين جرفتهم مياه الأمطار في وادي الحلو

المصدر: سمية الحمادي - وادي الحلو



أفادت شرطة الشارقة أن سيول وادي الحلو جرفت، اليوم، مركبتين نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، إذ تم انقاذ ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وأمرأة وتم اسعافها للمستشفى، وهي بحالة حرجة، عبر مروحيات فرق الإنقاذ، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن ثلاثة مفقودين.



جناح الجو يقوم بعملية إنقاذ عدد من الأشخاص علقوا بمركبة جرفتها السيول بمنطقة وادي الحلو في الشارقة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1bwrQIC4Ml — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 26, 2020

وناشدت شرطة الشارقة الجمهور باتخاذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والالتزام بالنداءات والتحذيرات التي تطلقها وزارة الداخلية بشكل بخصوص الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية الخطرة والوعرة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حفاظا على حياة كافة مستخدمي الطريق.

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