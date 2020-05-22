«اجتماعية الشارقة» تجري 7310 زيارات منزلية لكبار السن

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

قالت مدير إدارة الرعاية المنزلية في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، خلود آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة تسعى إلى تقديم خدمات تلبي احتياجات كبار السن وطريحي الفراش وذوي الإعاقة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة دون مقابل، إذ تم تنفيذ 7310 زيارات منزلية لـ1690 حالة من الآباء والأمهات من كبار السن وطريحي الفراش والمرضى النفسيين وأصحاب الهمم منذ بداية العام حتى مايو الجاري».

وأضافت: «حرصت إدارة الرعاية المنزلية على تحويل معظم خدماتها إلى نظام العمل عن بعد، بما يلبي احتياجات المستحقين؛ والتي تتضمن حزمة من خدمات الرعاية المنزلية من خلال التنسيق مع جلساء كبار السن، وتوجيههم إلى كيفية قياس الضغط أو السكر، وتقديم جرعة الدواء وفق الآلية الموصى بها، إضافة إلى تقديم الإرشادات والاستشارات اليومية عبر الاتصال الهاتفي، يضاف إلى ذلك؛ خدمات (التطبيب عن بعد)، وتوصيل الأدوية إلى المنتسبين، والتمريض المنزلي، إضافة إلى الإبلاغ عن العنف والإساءة».

وتابعت: «تنحصر جلسات العلاج الطبيعي على من تتطلب حاجتهم الضرورية استمرارية الجلسات العلاجية، بواقع جلسة واحدة أسبوعياً لكل منتسب، لضمان عدم انقطاع خدمات العلاج الطبيعي عن كبير السن وطريحي الفراش وفقاً لحالاتهم الصحية الحرجة، والموصى من قبل الطبيب المختص، والإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة».

وكشفت آل علي عن توصيل أدوية إلى 1072 حالة منذ مارس إلى مايو الجاري، فيما تم وضع خطة مستمرة لتوصيل الأدوية إلى منازل أصحابها خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت أنه في ما يخص الخدمات الداعمة لكبار السن وذوي الإعاقة، فإنها تتمثل في خدمات «رحمة» للتمريض المنزلي، حيث استقبلت اللجنة المكلفة البت في طلبات التمريض المنزلي 76 طلباً، وتمت الموافقة على 70 حالة.

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