مسالخ أبوظبي جاهزة لاستقبال زبائن العيد بإجراءات وقائية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور خلال عيد الفطر، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري، وتوفير عدد كافٍ من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، وكل المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة، بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وأشارت البلدية إلى أن المسالخ، منذ بداية رمضان، أنجزت تجهيز 41 ألفاً و176 رأساً من المواشي المختلفة (الأغنام، الأبقار، الماعز، الجمال)، مع الالتزام التام بإجراءات فحص الحيوانات من قبل الأطباء البيطريين، قبل الذبح وبعده، والتأكد من خلوها من أي مرض، وتوفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي ووفقاً لأرفع المعايير الصحية.

وأكد مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، الدكتور سعيد قرواش الرميثي، أن المسالخ ستستقبل المتعاملين خلال أيام العيد، من السابعة صباحاً حتى السادسة مساء، على مدار أيام الأسبوع، ويتم إغلاق نافذة الفواتير الساعة الخامسة والنصف مساء، لإجراء عمليات صيانة وتنظيف صالات الذبح تحت إشراف أطباء بيطريين.

وأشار إلى أن أوقات عمل المسلخ الآلية من السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، وستتم مباشرة العمل يوم الإثنين المقبل.

وأوضح الرميثي أن بلدية أبوظبي حريصة كل الحرص على صحة مرتادي المسالخ، سواء من الجمهور أو من العاملين فيها، ولهذا فقد تم تقسيم الكوادر العاملة في المسالخ، من الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة، إلى مجاميع، بحيث يكون دوام كل مجموعة في أيام مختلفة عن بقية المجموعات منعاً للاختلاط، وضمان سير العمل بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة التباعد الجسدي، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، وارتداء الكمامات والقفازات خلال ساعات العمل، وكذلك الفحص اليومي لدرجات حرارة أجسام العاملين، والتأكد من الحالة الصحية العامة، واستمرارية أعمال التعقيم لجميع مرافق المسالخ والأماكن العامة.

وأضاف الرميثي أن البلدية تعطي أولوية تقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ويتم استقبال طلباتهم من الذبح والتقطيع حسب الرغبة، وهم منتظرون في سياراتهم، وتوصيل ذبائحهم إليهم دون تحميلهم أي مجهود.

ولفت إلى توفير خدمة التوصيل المجاني للذبائح عند الطلب عبر التطبيقات الإلكترونية (تطبيق ذبيحتي، تطبيق ذبائح الجزيرة) إلى جميع المتعاملين. وأوضح أن أسعار تجهيز الذبائح خلال العيد مثل الأيام الأخرى، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أربعة عقود، وهي: 15 درهماً للأغنام والماعز، 40 درهماً للعجول والجعدان، و60 درهماً للأبقار والجمال.

وعن كيفية تعامل المسالخ بشأن تطبيق آلية التباعد بين المتعاملين في مسالخها، أوضح الرميثي أن المسالخ تقدم إلى الجمهور خدمة استلام الأغنام الحية من سياراتهم الخاصة وتجهيزها حسب رغبتهم، وتوصيل اللحوم إلى سياراتهم من دون الحاجة إلى انتظارهم في صالات الجمهور منعاً للاختلاط والتزاحم.

أولوية تقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وتوصيل الذبائح إلى مركباتهم.

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