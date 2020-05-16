ضوابط وقائية ومواعيد جديدة لمستخدمي مترو دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ركاب المترو الى ضرورة الالتزام بضوابط وقائية جديدة وضعتها الهيئة ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الى انتباههم إلى مواعيد انطلاق الرحلات الأخيرة من محطات المترو على الخط الأخضر والأحمر في أيام الجمعة خلال الفترة الحالية.

وتنص الضوابط الجديدة على وجوب اقتصار استخدام المصاعد المستخدمة للانتقال بين الطوابق في محطات المترو على شخصين فقط، وللضرورة فقط، وإعطاء الأولوية بشكل دائم لأصحاب الهمم، بالإضافة الى عدد من التدابير الاحترازية التي طبقتها الهيئة سابقا شملت التعقيم اليومي لوسائل النقل ومحطاتها، وكذلك تحديد عدد الركاب على متن نفس الرحلة في كل أنواع وسائل النقل العام.

واعلنت الهيئة عن مواعيد الرحلات الأخيرة لـمترو دبي في أيام الجمعة خلال الفترة الحالية، لتكون الساعة 10:20 مساءً من محطة اتصالات إلى محطة الخور على الخط الأخضر، وفي الساعة 10:25 مساءً في الاتجاه بالعكس، فيما يكون موعد انطلاق الرحلة الأخيرة من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة على الخط الأحمر، الساعة 9:55 مساءً بكلا الاتجاهين.

ونبهت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة الى ضرورة التخطيط للرحلة قبل الخروج من المنزل عبر الاطلاع على أحدث المعلومات والتعرف على مواعيد الرحلات المتوفرة من خلال تطبيق سهيل، وكذلك والتوجّه إلى محطات المترو أو الحافلات قبل 30 دقيقة من انطلاق الرحلة تفاديا للتأخير الناتج عن الازدحام بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكانت الهيئة قد بدأت بتطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الركاب وحمايتهم من انتقال الفيروس خلال التنقل بالمواصلات العامة من بينها الغاء استخدام زر إيقاف الحافلة بحيث يقوم السائق بالتوقف في كل المحطات الموجودة ضمن مسار الحافلة.

وحددت الهيئة 3 ممارسات يجب على الركاب الالتزام بها عند استخدامهم وسائل المواصلات العامة من مترو وترام وحافلات أو خلال التواجد في مرافقها ومواقع محطاتها،تتضمن لبس كمامة الوجه وقفازات اليدين طوال الوقت، والمحافظة على الابتعاد مسافة مترين مع الاخرين، وإبقاء مطهر اليدين في حوزتهم في جميع الرحلات.

وعادت خدمة ترام دبي وخدمات النقل البحري الى العمل يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد إيقاف الرحلات البحرية لمدة تجاوزت 6 أسابيع، لتستأنف عمليات النقل البحري ضمن مواعيد محددة باستثناء الرحلات السياحية ورحلات النقل داخل قناة دبي المائية ورحلات الخط البحري التي تسيرها مؤسسة المواصلات العامة بين دبي والشارقة.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي خفضت عدد الركاب المستخدمين للحافلات، من 70 راكباً في الحافلة الواحدة الى 30 راكباً، وخفضت عدد ركاب مترو دبي بنسبة بلغت 78.4% في كل قطار على متن كل الرحلات، حيث تم تقليل عدد الركاب من 643 راكباً الى 138 راكباً في كل قطار من قطارات مترو دبي، ضمن تطبيقها لعدد من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news