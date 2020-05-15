حكومة دبي: لا توجد مباحثات بشأن ربط أصول بين إمارتَيْ دبي وأبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفت حكومة دبي ما تم تداوله، اليوم، حول تكهنات، مفادها أن محادثات تُجرى، حالياً، بين إمارتَيْ دبي وأبوظبي، بشأن دعم اقتصادي مُقدم من صندوق «مبادلة»، التابع لإمارة أبوظبي، مؤكدة أن نشر هذا الخبر تم دون التحقق من صحته، أو التأكد من مضمونه، أو التدقيق في مدى صدقية مصدره.

وأكدت حكومة دبي ضرورة التزام وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، وتقصيها من مصادرها الرسمية الموثوقة، وفق المعايير والثوابت المهنية، التي تضمن للإعلام القيام برسالته على الوجه الصحيح.

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