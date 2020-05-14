تدريب أطفال التوحد على اتباع التعليمات والتغلب على مشكلات النوم لحمايتهم من عدوى كورونا

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

يقدم دليل التعلم المنزلي الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع قبل أيام خطوات واضحة تساعد أولياء الأمور على تعليم أطفالهم من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد كيفية اتباع التعليمات والتغلب على مشكلات النوم التي تزداد الحاجة الى حلها خلال فترة الحجر وتقييد الحركة والتزام البيوت ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبرز أهمية وجود وصفة محددة لتدريب الأطفال على اتباع التعليمات بشكل أكبر خلال الظروف الحالية التي يعمل فيها جميع افراد المجتمع على الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بشتى ممارسات الحياة اليومية من اجل حماية أنفسهم وحماية المجتمع من العدوى بالفيروس.

من جهتها أكدت وزارة تنمية المجتمع أن العـزل المنزلـي الـذي اضطـرت اليه المجتمعات لا يمكن أن يجبرها على إيقاف خطط وبرامج التعلــم البشــري، مشيرة الى ان دولة الإمارات اعتبرت التغيرات التي طرأت بسبب جائحة كورونا فرصــة لتطوير وســائل وطــرق تعليميــة مختلفـة تـؤدي نفـس الغـرض وذلك لتطبيقها في تأهيل كل الفئات الطلابية بما فيهم أصحاب الهمم.

وتظهر اجراءات التدريب المنصوص عليها في الدليل ضرورة اتباع أولياء الأمور خطوات معينة تمكنهم من تدريب أطفال التوحد على اتباع التعليمات تتطلب منح مدة زمنية محددة لكل خطوة وتكرار التلقين بطريقة لفظية وعملية حتى يستطيع الطفل فهم وتعلم الممارسة المراد اتباعها مثل غسل اليدين أو العطس في المنديل، او رمي المنديل في سلة المهملات وما شابه ذلك من التعليمات الهامة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل من خلال الرابط https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/autism/home-education-guide-for-children-with-autism-and-intellectual-disability.aspx

وتشير خطة التدريب المنصوص عليها في الدليل الى أهمية لفت انتباه الأطفال بمثيرات تساعد في جذبهم على ممارسة التدريب، لا سيما وأن أطفال التوحد ومتلازمة داون وهم من ذوي الإعاقة الذهنية، يميلون عادة الى الحركة والتحرر من القيود، في وقت يجب فيه الالتزام بالمنازل تنفيذاً لتعليمات الوقاية من الفيروس.

ويضم الدليل عدد من المحاور التي تدرج إجراءات تدريب الأطفال على عدد من الممارسات والمهارات وذلك بما يساهم في استثمار الروتيـن الحياتـي اليومـي خلال وجود الطالـب مـن أصحـاب الهمـم فـي المنـزل في تطوير مجموعـة مـن المهـارات البدنيـة والمعرفيـة والسـلوكية، برفقـة ومساعدة ودعم الوالديــن وأفــراد الأسرة.

يذكر أن إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، وضعت خططاً أسبوعية لتعليم الطلاب المسجلين لديها في مراكز تأهيل أصحاب الهمم، وبرنامج التدخل المبكر، والورش المهنية، البالغ عددهم 915 طالباً، بحيث يستمرون في التعلم والتدريب، بغض النظر عن نوع الإعاقة، بما فيها الإعاقة الذهنية، وذلك ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج التعليم عن بعد، الذي أطلق على مستوى المراكز والمؤسسات التعليمية في كل مناطق الدولة، كجزء من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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