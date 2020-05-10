3 احتياجات اجتماعية تتصدر قائمة الخدمات الأكثر طلباً خلال العام الجاري

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أظهرت أحدث الاحصاءات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع التي اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة الكترونية منها، تصدر ثلاثة احتياجات اجتماعية قائمة الخدمات الأكثر طلباً خلال العام الجاري، وذلك بعد خدمة "اصدار شهادة من يهمه الأمر" التي تأتي سنوياً في المرتبة الأولى.

وتشير القائمة الى تصدر طلبات كل من خدمة المساعدة الاجتماعية وإصدار بطاقة جديدة لأصحاب الهمم، وكذلك طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم قائمة الخدمات الأكثر طلباً خلال العام الجاري.

وبلغ عدد طلبات المساعدة الاجتماعية التي توفرها وزارة تنمية المجتمع للمستحقين وفق شروط قانونية محددة، نحو ألفين و477 طلباً خلال أربعة أشهر، وجاء طلب خدمة المساعدة الاجتماعية في المرتبة الثانية بعد طلب خدمة شهادة لمن يهمه الامر في قائمة الخدمات الأكثر طلباً واستخداماً لهذا العام، مقارنة بالمرتبة الرابعة خلال العام الماضي.

وكانت الوزارة قد صرحت لـ "الإمارات اليوم" أن عدد طلبات الخدمة في الفترة بين 24 مارس الماضي و10 أبريل الماضي، أي خلال 17 يوماً فقط وصل الى 509 طلبات.

أما عدد الطلبات المقدمة للحصول على بطاقة جديدة لأصحاب الهمم فقد جاء في المرتبة الثالثة في قائمة الخدمات الأكثر طلباً واستخداماً لهذا العام، حيث بلغ عددها منذ مطلع العام ألفاً و996 طلباً، كما اظهرت الاحصاءات أيضاً ان عدد طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم جاء في المرتبة الرابعة وبلغ ألفاً و587 طلباً.

وجاءت طلبات منح الزواج في المرتبة السادسة في قائمة هذا العام حتى تاريخه، كما كانت كذلك في نفس المرتبة خلال العام الماضي، وقد بلغ عددها منذ مطلع العام الجاري 931 طلباً.

وجاء طلب اصدار بطاقة مسن التي تصدرها الوزارة لخدمة كبار المواطنين والمقيمين في الدولة، في المرتبة الثانية مقارنة بالمرتبة السابعة خلال العام الماضي، ليبلغ عدد الطلبات منذ مطلع الجاري 120 طلباً.

وتشير الاحصاءات الصادرة عن الوزارة عن بيانات طلبات الخدمات المقدمة خلال العام الماضي الى ان عدد طلبات المساعدة الاجتماعية بلغ 3510 طلبات خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على بطاقة جديدة لأصحاب الهمم بلغ 8819 طلباً، كما وصل عدد طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم خلال العام الماضي الى 4484 طلباً. ووفقاً للبيانات فإن عدد طلبات منح الزواج بلغ في العام الماضي ألفين و832 طلباً، كما وصل عدد طلبات اصدار بطاقة مسن الى ألفين و538 طلباً.

يذكر أن إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة تنمية المجتمع وافقت خلال أبريل الماضي على 223 طلب مساعدة اجتماعية جديدة، وعلى زيادة قيمة الإعانة المالية الشهرية لـ159 من مستحقي الضمان الاجتماعي، كما أفادت بعدم الموافقة على عدد من الطلبات غير المستوفية لشروط استحقاق المعونة المالية المنصوص عليها في النظم والقوانين المطبقة.

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