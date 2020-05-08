دائرة الصحة أبوظبي تطلق اعتباراً من السبت 9 مايو حملة واسعة لتعقيم منطقة مصفح

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تطلق دائرة الصحة – أبوظبي بالشراكة مع الجهات المختصة اعتباراً من السبت 9 مايو حملة واسعة لتعقيم منطقة مصفح، إلى جانب إجراء مسح مجاني للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19.

وتهدف الحملة إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، وتنظيم وإدارة عملية الفحص للعمالة المقيمة في منطقة مصفح حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وتسهيل إجراء الفحوصات من خلال توفير التنقل المجاني من وإلى مراكز الفحص.

لن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث أن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض.وتشمل الحملة تنفيذ برامج تثقيفية مكثفة لرفع الوعي عند العمالة بالإجراءات الاحترازية والوقائية بلغاتهم المحلية.

وأكدت الجهات المختصة أن الحملة ستنفذ بشكل تدريجي لتشمل جميع الأحواض المستهدفة في مصفح تباعاً، وسيتم التنسيق مع الأحواض حسب خطة التعقيم والفحص، مع استمرار نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في المنطقة المختارة، وتقييد حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

وتعتمد فترة التعقيم في كل حوض على مساحة الحوض وإجراءات الفحوصات الشاملة للأشخاص، والتأكد من إجراء التعقيم بحسب الخطة الموضوعة، قبل الانتقال إلى الحوض التالي.

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