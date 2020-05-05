حاكم رأس الخيمة: قرار توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في تاريخ الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة يمثل علامة مضيئة في تاريخ الإمارات، وذكرى وطنية عزيزة في نفوس أبناء الوطن، ومصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات وشعبها.

وأضاف سموه ـــ في كلمة وجهها عبر "مجلة درع الوطن" بمناسبة الذكرى الـ"44" لتوحيد القوات المسلحة التي توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عام ــ : "نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أفراد وضباط قواتنا المسلحة".

وقال سموه: "إن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة في الـسادس من مايو عام 1976 تحت راية واحدة وبإشراف وتوجيه قيادة واحدة، شكّلَ لحظة فارقة في تاريخ دولة الإمارات بغية تعزيز دورها المحوري على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي خطوة حكيمة عكست الرؤية الثاقبة والنهج الشامل الذي اعتمده الآباء المؤسسون في إرساء أسس دولة عصرية منيعة قادرة على حماية مقدراتها وتوفير السلام والطمأنينة لسكانها لتكون الإمارات واحة الأمن والأمان في المنطقة. لقد كانت قواتنا المسلحة ومنذ لحظة تأسيسها سياج الوطن ودرعه الحصين، وهي مصدر فخر واعتزاز وثقة بالنسبة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وهي إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في توطيد وحماية الاتحاد وتعزيز مسيرته والمحافظة على مكتسباته ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن".

وأضاف سموه: "تُشكل الروح الوطنية العالية وقيم السلام والبناء والعطاء الانساني الرسالة السامية التي يتحلى بها أبناء وبنات قواتنا المسلحة، والتاريخ المشرف لها على مدار أكثر من أربعة عقود خير شاهد على رسالة الإمارات ودورها الرائد في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والعالم.. وانطلاقاً من ايمان القيادة الرشيدة بأهمية دور القوات المسلحة كإحدى أهم ركائز الدولة الحديثة شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية كبيرة وعملية تطوير وتحديث مستمر وتأهيل تقني وبشري وفق أعلى المعايير والتجهيزات التكنولوجية الحديثة".

وتابع سموه: "لقد حققت قواتنا المسلحة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة العديد من الانجازات على الصعيدين الاقليمي والعالمي، لتصبح اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى في الكفاءة والقدرات والتأهيل، ومصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات وشعبها، وهي اليوم تشارك في العديد من المهام النبيلة المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية، وفي حل النزاعات، والمساهمة في إعادة الأمل والاستقرار في العديد من المناطق حول العالم".

وشدد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستظل حاضرة ومحفورة في ذاكرة الوطن وأبنائه إلى الأبد.

وقال سموه: "في هذه المناسبة الغالية ونحن نحتفل بالذكرى الـ44 لتوحيد قواتنا المسلحة نستذكر بكل تقدير وإجلال شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن لتبقى رايته خفاقة في سماء المجد وفي ميادين العزة والشرف".

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