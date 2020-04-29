إعادة افتتاح 22 مركزا لخدمات طرق دبي غدا

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إعادة افتتاح 3 مراكز لإسعاد متعاملين في كل من منطقة ي أم رمول وديرة والبرشاء، بالإضافة إلى 19 مركزاً لمزودي الخدمات التي تقدمها الهيئة في مختلف مناطق الامارة، وذلك اعتباراً من غد الخميس 30 ابريل الجاري، مؤكدة الالتزام الكامل والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية وشروط ومعايير الإجراءات الوقائية المتبعة في حماية الصحة والسلامة العامة.

وستقدم المراكز خدماتها للمتعاملين من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، مع استمرار إغلاق عدد من مراكز مزودي الخدمة تتضمن الشيراوي، وكارس ديرة، وسبيدفت، ومراكز تسجيل في منطقة ديسكفري جاردنز، والمدينة العالمية، والطوار.

ووفقا للهيئة سيستمر ايضا اغلاق مركزي اتو برو في منطقتي السطوة والمنخول حتى اشعار اخر، كما أوضحت استمرارية تجديد رخص المركبات التي لم يتجاوز انتهاء ترخيصها ستة أشهر، عن طريق القنوات الالكترونية والذكية.

يذكر ان هيئة الطرق والمواصلات في دبي علقت العمل في مراكز اسعاد المتعاملين منذ أواخر شهر مارس الماضي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وقامت الهيئة بتنفيذ برامج تعقيم مكثفة للمراكز ومواقع الخدمات خلال فترة التعقيم الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news