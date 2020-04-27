محمد بن راشد: حمدة الدوبي.. ممرضة إماراتية.. تحية لها .. وتحية للشيخة فاطمة التي رعت كليتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حمدة الدوبي ... ممرضة إماراتية .. ضمن خط الدفاع الأول .. خريجة كلية فاطمة للعلوم الصحية ..



وأضاف سموه "تحية لها .. تحية للشيخة فاطمة التي رعت كليتها .. تحية لوطن يخرج نماذج جديدة من الأبطال كل يوم".

#محمد_بن_راشد : حمدة الدوبي ... ممرضة إماراتية .. ضمن خط الدفاع الأول .. خريجة كلية فاطمة للعلوم الصحية ..

تحية لها .. تحية للشيخة فاطمة التي رعت كليتها .. تحية لوطن يخرج نماذج جديدة من الأبطال كل يوم..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/la0o6f0VDW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 27, 2020

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