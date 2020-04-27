"تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه" تعاود استقبال عملائها جزئياً من السبت

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين السماح لمراكز الخدمة بالعلامات التجارية المسجلة لديها "تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه" بإعادة استقبال المتعاملين اعتباراً من السبت المقبل الموافق 2 مايو.

وأفادت الوزارة بأن مواعيد استقبال المتعاملين لدى المراكز الأربعة ستكون من الساعة 9 صباحاً حتى 3 من بعد الظهر، وفق مجموعة من الضوابط والشروط للحفاظ عل صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين.

ووفقاً للوزارة تضمنت أبرز الشروط لدخول أي من مراكز الخدمة الأربعة التابعة لها، الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات وإجراء قياس لدرجة الحرارة قبل الدخول، منع اصطحاب المرافقين والأطفال، الالتزام بأي تدابير احترازية أخرى تقرها الدولة من دون استثناء، تخفيض نسبة المتعاملين بما لايزيد على 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمركز، بالإضافة إلى التزام المركز بتخفيض أعداد العاملين لديه إلى ما لا يزيد على 30 % ولاسيما في خدمة إسعاد المتعاملين.

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