إنجاز 85% من البنية التحتية في جزيرة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، عن إنجاز 85% من الأعمال الإنشائية، ضمن مشروع تطوير البنية التحتية بأماكن متفرقة في أحواض شرق وغرب جزيرة أبوظبي والجزر التابعة لها، بكلفة إجمالية 115 مليون درهم. ويهدف المشروع، الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الرابع من العام الجاري، إلى تلبية متطلبات الجمهور وتطلعاته، وسكان هذه المناطق، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية عصرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تسهم في تعزيز المشهد الحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.

ويتضمن المشروع، الذي ينفذه قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، إنشاء مداخل ومواقف، وطرق خدمة جديدة، وتحسين الطرق والمواقف القائمة والتقاطعات وتعديلها، وكذلك تنفيذ أعمال الصرف السطحي لمياه الأمطار، وأعمال إنارة الشوارع، بالإضافة إلى أعمال ترحيل الخدمات، وتحسين وتطوير الأعمال المتعلقة بالسلامة المرورية.

المشروع يهدف إلى تلبية متطلبات السكان وتطلعاتهم.