«مسرعات دبي المستقبل» تؤكد جاهزيتها للتعامل مع تحدي «كورونا»

المصدر: دبي - وام

نجحت «مسرعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، في تطوير تجربة رائدة على مستوى العالم في تطبيق «العمل عن بعد» بسلاسة وضمان استمرارية عالية الأداء، بالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات و28 شركة ناشئة من 17 دولة.

وكانت المسرعات أطلقت دورتها الحالية قبل أسابيع واستقطبت الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم إلى دبي للعمل مع الجهات الحكومية في تطوير مشاريع مستقبلية، وتمكنت من التغلب على التحديات التي صاحبت فيروس كورونا المستجد، وما ترتب على ذلك من حظر للتنقل والسفر.

وقال مدير تنفيذي - تصميم ومسرعات المستقبل في المؤسسة، سعيد الفلاسي، إن جمع جهات حكومية وخاصة من الإمارات للعمل عن بعد مع شركات عالمية ناشئة، يؤكد جاهزية دبي ودولة الإمارات للتعامل مع التغيرات العالمية في كل الظروف والتحدي الطارئ الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها على ابتكار نماذج مستقبلية واستباقية للعمل المشترك.

من جهتها، قالت رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية هند المعلا: «نفذت الهيئة منهجية متكاملة لمتابعة العمل عن بعد مع الشركات الناشئة المعنية بقطاع التعليم ضمن الدورة الحالية من مسرعات دبي المستقبل، من خلال عقد وتنظيم الاجتماعات الافتراضية مع الشركات الناشئة على مدار الأسبوع وبشكل دوري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين هذه الشركات والمؤسسات التعليمية في دبي، عبر ربطهما معاً بلقاءات افتراضية تفاعلية، اطلعت من خلالها مجموعات من المدارس الخاصة في دبي على الخدمات والحلول المبتكرة التي تطرحها الشركات الناشئة لتطبيق التعليم عن بعد بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن عرضها وإتاحتها ضمن منصة دبي صف واحد، التي أطلقتها الهيئة كأول منصة مجتمعية للتعليم عن بعد تقدم مصادر ومحتوى معرفياً وحلولاً مبتكرة لإثراء تجارب المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور في تجربتهم مع تطبيق التعليم عن بعد». وركزت ورشة العمل الافتراضية التي نظمت بالشراكة مع منصة «ماغنيت» العالمية على «المشهد الاستثماري في المنطقة».

وتعرف المشاركون في ورشة ثانية بالشراكة مع «لينكد إن» إلى أبرز الفرص المتاحة للاستفادة من شبكتها العالمية الواسعة لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما نظم فريق إدارة الموارد البشرية في مؤسسة دبي للمستقبل ورشة عمل حول استقطاب المواهب المحلية والعالمية للعمل في الشركات الناشئة في الإمارات.

تقنيات مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية

قال مدير مكتب إدارة المشاريع وإدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، الدكتور محمد عبدالقادر الرضا: «مع انتقال (مسرعات دبي المستقبل) إلى تطبيق العمل عن بعد سيواصل فريق عمل الهيئة العمل مع شركائنا في مختلف دول العالم من أجل إيجاد حلول وتقنيات مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، كما سيتم التعاون مع مختلف الشركات الناشئة لمواجهة تحديات (كوفيد-19) ودراسة الحلول التي يقدمونها للنظر في قابليتها للتطبيق في القطاع الصحي».