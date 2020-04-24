7 مجالات للتطوع الافتراضي تخدم الطلاب والصحة النفسية للمجتمع

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع" عن 7 مجالات للتطوع الافتراضي تضم مجالات للتطوع التخصصي في الذكاء الاصطناعي والاعلام والرسم، فضلا عن الدعم النفسي لكل فئات المجتمع.

وأطلقت الحملة التطوع الافتراضي كنوع من العمل التطوعي لأول مرة في دولة الإمارات، وذلك تماشيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تم تصنيفه جائحة عالمية.

وتتضمن مجالات التطوع الافتراضي التي تم الإعلان عنها من خلال منصة الحملة على الموقع الالكتروني www.volunteers.ae ، التطوع التخصصي للذكاء الاصطناعي والروبوت الذي تتيح فيه وزارة التربية والتعليم 200 فرصة تطوعية للتطوع التخصصي للتواصل مع الطلبة وتنظيم طلباتهم ومشاركاتهم في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت في موضوعات المسابقة مثل "فيرست فيكس روبوت" ، والروبوت الغواصة.

وتضم المجالات أيضا "التطوع التخصصي لخدمة المهارات للمحترفين الصغار"، الذي يفتح المجال لأصحاب الخبرات من طلاب الجامعات والتخصصات العلمية للتنسيق مع طلبة المدارس من الذين لديهم مهارات يمكن تطويرها في حقل الروبوتات المتحركة وتطبيقات الموبايل وعدد من المجالات الأخرى ذات العلاقة.

وتوفر وزارة التربية والتعليم 350 فرصة تطوعية في مجال الكشافة المدرسية الذين يفضل ان يكون لديهم مهارات تخصصية في مجال التدريب الرياضي أو العسكري وذلك لتنظيم دورات عن بعد في الكشافة لطلاب المدارس في المراحل المدرسية المختلفة بما فيها المرحلة الابتدائية.

وفتح مجال التطوع الافتراضي لنحو 300 من ذوي المهارات والتخصصات الإعلامية لتقديم دورات في مهارات المونتاج والتصوير والتقديم التي تخدم تغطية الاحداث والفعاليات، حيث يتم تدريب الطلبة وتطوير مهاراتهم من خلال مشاركاتهم العملية في الجهات المتخصصة.

اما المجالات الثلاث الأخرى التي أتاحها التطوع الافتراضي للمتطوعين فقد تضمنت توفير فرص للمساهمة في التعبير عن مهاراتهم في الرسم وتجسيد الشخصيات لخدمة عدد من الأهداف المجتمعية والانسانية، كما وفر المجال الافتراضي خطين ساخنين للدعم الإنساني والنفسي، الأول يتيح الفرصة للمتطوعين التواصل عن بعد مع فئة كبار المواطنين على مستوى الدولة والرد على مكالماتهم واستفساراتهم.

أما الخط الثاني فسيتم من خلاله توفير الدعم النفسي عبر أصحاب الاختصاص من المرشدين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات، وذلك لدعم الذين يطلبون المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.