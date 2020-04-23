3 مخالفات قد يرتكبها السائق دون علمه خلال فترة التعقيم الوطني بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن جهود الدوريات الأمنية متواصلة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال النقاط الأمنية الموزعة على مختلف طرق مدن إمارة الشارقة، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المخالفات التي يرتكبها السائقون من دون علمهم بقيمتها وخطورتها خلال فترة التعقيم الوطني التي تتم حالياً داخل مدن ومناطق الإمارة.

وأشارت إلى أن هناك 3 مخالفات قد ترتكب من دون علم صاحبها بحيثيتها وغرامتها، وهي، تجاوز الحد الأقصى لعدد الركاب بالحافلة عن 25%، والتي تكون قيمة مخالفتها 1000 درهم، ومخالفة تجاوز عدد الركاب في المركبة الواحدة عن 3 أشخاص بقيمة 1000 درهم، والخروج من المنزل خلال فترة التعقيم الوطني للحالات غير الطارئة ودواعي العمل، والتي تكون مخالفتها 2000 درهم، وتتضاعف الغرامة في حال تكرارا المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وأوضحت أنها عملت على نشر الدوريات في المناطق السكنية والتجارية والصناعية للتأكد من مدى التزامها خلال فترة التعقيم الوطني، لافتة إلى أن هذه الإجراءات جميعها تحفظ الأمن والسلامة للسكان وأفراد المجتمع، وضمن الإجراءات الاحترازية الحالية التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة.

وبينت أنها تهدف إلى ضبط عملية انتقال الفئات العمالية بين مختلف إمارات الدولة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوضع نقاط أمنية عدة على الطرقات الرئيسة المؤدية إلى مداخل ومخارج الإمارة، وذلك بعد قرار دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 15 إبريل الجاري الذي يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن إمارة الشارقة، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وستطبق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية السارية في الإمارة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى تجنب ملامسة المتعلقات الشخصية أثناء القيادة وخصوصاً الهاتف أثناء قيادة المركبة والتسوق، والأخذ بالتدابير الوقائية التي نصحت بها الجهات المعنية الأفراد بارتداء القفازات، عند الخروج من المنزل، واستبدالها باستمرار عند الانتقال من مكان لآخر والابتعاد عن لمس الأغراض الشخصية عند لبس القفازات، وخاصة الأغراض التي يتكرر استخدامها مثل الهاتف، إلى جانب التخلص من القفازات بطريقة آمنة بعد الانتهاء من الشراء أو لمس الأسطح أو عند التعامل مع مختلف الأدوات.

ولفتت إلى خطورة استخدام الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيادة المركبة، ما يشكل خطورة بالغة على السائق ومرافقيه وعرقلة حركة المرور، ووقوع الحوادث.

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