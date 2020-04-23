بريد الإمارات يستأنف خدماته الدولية إلى 12 وجهة عالمية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلن بريد الإمارات عن استئناف خدماته البريدية الدولية السريعة إلى 12 وجهة أوروبية وهي النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى الخدمات الحالية إلى المملكة العربية السعودية والسودان حيث أن بريد الإمارات قد علّق مؤقتاً خدماته العادية والسريعة، وفقاً للقيود المفروضة على قطاع النقل والطيران للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

ويعتبر بريد الإمارات أحد أهم الشركات اللوجستية في الدولة في قطاع التوصيل السريع كما يلعب دوراً بارزاً في تقديم خدمة بريميوم الدولية لأكثر من 200 وجهة حول العالم، بما في ذلك مجموعة كاملة من الخدمات البريدية إلى المملكة العربية السعودية ودول رئيسية أخرى. ويعمل بريد الإمارات بشكل وثيق مع شركائه بهدف تحسين الخدمات الأساسية وفتح المزيد من الخطوط الدولية للخدمات البريدية المواكبة لمتطلبات المتعاملين، كما وأنها الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات البريدية والبريد السريع في المنطقة.