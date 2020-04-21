حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 124 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك

المصدر: عجمان - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 124 سحيناً من مختلف الجنسيات ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحتهم، وتأكيداً على رعاية سموه واهتمامه البالغ بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، وأن يخلصوا نواياهم لبذل مقدورهم في السعي للأخذ بأسباب الاستقامة والالتزام والانضمام إلى المجتمع على نحو يحقق لهم ولعائلاتهم حياة أفضل، ومعاودة اندماجهم في صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسهمون بإيجابية في بناء بلدهم وتنميته والمضي به نحو المستقبل، وتعميق الدوافع الحميدة لديه للاستقامة والتزام السلوك القويم سبيلاً إلى الحياة الكريمة.

ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين، والتي تعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساساً عميقاً بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية، وسبيلاً إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وعبر قائد عام شرطة عجمان عن أمله أن يشكل هذا العفو حافزاً لبقية النزلاء للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المنشآت الإصلاحية، بحيث تكون لديهم الفرصة لنيل شرف العفو في مناسبات تالية.

وأعرب اللواء النعيمي عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع أشخاص أسوياء يقومون بدورهم في خدمة الوطن، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة عجمان باشرت فعلياً الإجراءات التنفيذية لأمر سموه بالإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم بالتزامن مع بداية شهر رمضان، بما يحقق الهدف الرئيس لهذا الأمر السامي المتمثل في إدخال الفرحة في هذه الأيام المباركة إلى قلوب هذه العوائل.

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