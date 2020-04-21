محمد بن راشد لأبطال خط الدفاع الأول: أنتم أبطالنا وسندنا وحصننا الحصين ودرع الإمارات الواقي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من أبطال خط الدفاع الأول عن بعد، ممن يعملون في مراكز تقديم الخدمات للجمهور والمصابين بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على صحتهم، وسير العمل في مراكزهم ومؤسساتهم، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد "عن بعد".

وقال سموه في حديثه لأبطال خط الدفاع الأول: «اليوم أنتم تضربون أروع الأمثلة في التضحية، والجميع يتعلم منكم معاني العطاء والإنسانية والمسؤولية، نثمن كل ثانية وكل جهد وطاقة تسخرونها لسلامة المواطنين والمقيمين مع علمكم ومعرفتكم بالخطر اللي كل يوم تواجهونه من أجل سلامتنا وحماية وطننا».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حديثه لأبطال خط الدفاع الأول: «وقفتكم وأفعالكم ستظل محفوظة في تاريخنا ولأجيال قادمة.. أنتم أبطالنا.. وسندنا وحصننا الحصين.. ودرع الإمارات الواقي».

واعتمد مجلس الوزراء تشكيل فريق لدراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الطوارئ والأزمات، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، وعضوية ممثلين من الجهات الاتحادية.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته قراراً بتشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة المقبلة في مجال الموارد البشرية الحكومية، برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعضوية كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة شؤون الرئاسة، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هيئة تنظيم الاتصالات.

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