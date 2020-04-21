مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والقوانين في الشأن الحكومي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء عن بعد، واعتمد سموه عدداً من القرارات والقوانين في الشأن الحكومي، حيث اعتمد مجلس الوزراء تشكيل فريق لدراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الطوارئ والأزمات، وتحويلها لمرافق خدمية ولأغراض تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية بكافة أنحاء الدولة.

واعتمد المجلس تشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة المقبلة في مجال الموارد البشرية الحكومية، لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية في منظومة الموارد البشرية واستغلال أحدث التقنيات في أنظمة العمل، ودعم منظومة العمل الحكومي لما بعد مرحلة الأزمة الحالية المرتبطة بكوفيد19.

واعتمد مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل دراسة تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة بهدف دعم تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق، ورفع تنافسية المنتج المحلي وخلق الفرص التجارية.

واعتمد المجلس نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، والذي تم تطويره في إطار التحديث المستمر لتشريعات الموارد البشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، ويستهدف إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين، وتحديد مستويات الأداء للعلاوة الدورية والترقيات ومسار التظلمات.

كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، في إطار حماية الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي.