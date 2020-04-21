4 إجراءات لتسجيل وتجديد المركبات برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

كشفت شرطة رأس الخيمة عن إطلاق أربعة إجراءات لتسجيل وتجديد المركبات في إمارة رأس الخيمة، وفق الأنظمة المعمول بها، حرصاً على انسيابية العمل وخدمة المراجعين بما يحافظ على سلامتهم وسلامة الموظفين في ظل الظروف الراهنة مع تفشي فيروس «كورونا».

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن «القيادة العامة أطلقت حزمة من إجراءات تسجيل وتجديد المركبات، بهدف حماية سلامة الموظفين والمراجعين».

وشرح مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد الحميدي، أن الإجراءات تتضمن تجديد المركبات المنتهية الترخيص في شهر أكتوبر الماضي وما بعده يكون عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية MOI )) مباشرة دون الحاجة لمراجعة إدارة ترخيص الآليات والسائقين أو قرية التسجيل.

وأوضح أنه يجب على أصحاب المركبات المنتهي ترخيصها قبل شهر أكتوبر الماضي مراجعة قرية التسجيل لتوقيع الفحص الفني عليها قبل استكمال إجراءات التجديد عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه على الراغبين بالتنازل عن مركباتهم أو تصديرها مراجعة قرية تسجيل المركبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا من السبت وحتى الخميس لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه النوعية من المعاملات، وأضاف أن تسجيل المركبات الجديدة يتم عبر وكالات السيارات مباشرة، حفاظا على سلامة وصحة الجمهور وتحقيقا للتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.

ولفت إلى ضرورة الالتزام الكامل من قبل عملاء ومراجعي قرية التسجيل باتباع كافة تدابير الصحة والسلامة الاحترازية من ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة أمان كافية بينهم خلال تواجدهم في القرية، مشددا على أن تعاون الجمهور يعتبر ركيزة أساسية في تجاوز جائحة فيروس «كورونا» والخروج منها بسلام.