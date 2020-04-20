6000 درهم قيمة 3 مخالفات لسائقين في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفاد سائقون في أبوظبي بأنهم تعرضوا لثلاث مخالفات بلغت إجمالي غرامتها 6000 درهم، بواقع 1000 درهم لعدم ارتدائهم الكمامة أثناء القيادة، و2000 درهم، بسبب وجود أكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة، و3000 درهم بسبب الخروج من دون ضرورة بعد الثامنة، أثناء فترة التعقيم الوطني، بما يصل مجموعه إلى ستة آلاف درهم.

وكانت المتحدث عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أكدت أن لبس الكمامة ضروري لمن يعانون أمراضاً تنفسية وغيرهم، دون استثناء.

كما تضمن قرار تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية 15 مخالفة، منها فرض غرامة 1000 درهم على مخالفة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص. و3000 درهم لمخالفة الخروج من المنزل في أوقات المنع المعلن عنها من الجهات المختصة، عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة.

وتضمن القرار أيضاً غرامة 1000 درهم لقائد المركبة إذا تجاوز عدد الركاب في السيارة الواحدة ثلاثة أشخاص.

وتتولى وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في الدولة، ومأمورو الضبط القضائي المختصون، تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه، متضمناً بيانات المخالف، ونوع المخالفة، والجزاء الإداري المفروض، وتاريخ المخالفة، ووقتها.