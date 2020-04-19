تعقيم 75% من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

كشف مدير عام الدفاع المدني في دبي عن تعقيم 75% من مناطق دبي من قبل فرق الدفاع المدني التي باشرت عمليات التعقيم الوقائي بكفاءة وفاعلية في عشرات المواقع الرئيسة، الاقتصادية والخدمية والسكنية ذات الكثافة السكانية العالية على مدار الساعة في الليل والنهار.

وانخفض مؤشر الحرائق في دبي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 79% مقارنة بين شهر فبراير الماضي الذي سبق عمليات التعقيم، بحسب مدير عام الدفاع المدني، اللواء راشد ثاني المطروشي، الذي أكد جاهزية الدفاع المدني للتعامل مع أي حوادث، دون أن تؤثر الظروف المستجدة سلبياً على نتائج وجودة خدماتنا.

وقال المطروشي إن فرق التفتيش على المباني نفذت خلال الاسبوعين الأخيرين فقط (813 مهمة تفتيش)، مع التزام المفتشين بكل متطلبات الوقاية والسلامة الفردية أثناء قيامهم بواجباتهم، فيما نفذت 770 معاملة لاعتماد المخططات الهندسية، و438 معاملة لاعتماد الشركات عن بعد، فضلاً عن إعداد ونشر عدد من الفيديوهات للتوعية بأهمية الالتزام بشروط الوقاية الصحية من هذا الوباء.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ في مراكز الدفاع المدني مهامها الميدانية والإدارية على مدار الساعة، حرصت الإدارة على توفير بيئة صحية وقائية لهم من خلال تشكيل (فريق عمل التقصي الوبائي) بإشراف المدير العام، لرصد المصابين والمخالطين (في حالة ظهور أعراض الإصابة لدى أي من المنتسبين)، وتحويلهم للجهات المختصه في هيئة صحة دبي، ومتابعة حالتهم بشكل يومي، الى جانب تكثيف حملات التوعية المتعلقة بالفيروس بين جميع الموظفين من العسكريين والمدنيين.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية شملت كذلك تركيب كاميرات حرارية أمام مداخل مراكز الدفاع المدني للتأكد من سلامة جميع الموظفين، العسكريين والمدنيين، من أعراض الفيروس، وتخصيص ضابط سلامة لكل مركز من مراكز الإطفاء لمتابعة الإجراءات الوقائية، والتأكد من مدى التزام المنتسبين بشروط السلامة الصحية، وتخصيص مدخل واحد لمبنى كل مركز لضمان سهولة عملية التقييم الصحي والتعقيم الوقائي، وإلزام جميع المنتسبين باستخدام الكمامات والمعقمات بشكل مستمر، وإجراء الفحص الدوري اثناء التسليم والاستلام، مع الحرص على التعقيم المستمر لأقسام ومرافق المركز بواقع مرتين خلال الأسبوع الواحد، والتأكد من تعقيم السيارات وأجهزة الحماية الشخصية بشكل مستمر.

شركاء أساسيون في مكافحة "كورونا"

ولفت إلى أن الدفاع المدني كعضو في لجان إدارة الطوارئ والأزمات المحلية، يتولى مهام محددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة (جائحة) فيروس كورونا المستجد، إذ نفذت فرق الدفاع المدني بكفاءة وفاعلية عمليات التعقيم الوقائي في عشرات المواقع الرئيسة، الاقتصادية والخدمية والسكنية ذات الكثافة السكانية العالية، في ساعات الليل والنهار، وتجاوزت نسبة المناطق التي تم تعقيمها من قبل فرق الدفاع المدني حتى اليوم أكثر من 75% من مناطق دبي.

وتابع أن الفرق المشاركة قامت بزيارة (490 سكناً للعمال في دبي) للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة من خطر فيروس كورونا المُستجد في مساكن العمال، إضافة الى تعقيم تلك المواقع ، ونشر التوعية الوقائية بين صفوف العمال، ووضع ملصقات تعريفية بمتطلبات الحماية من انتقال الفيروس في أماكن سكن العمال، وتعليمهم مهارات النظافة التي تحميهم من الإصابة بالمرض وتمنع انتشار الوباء، واستفاد من تلك الإجراءات الوقائية لحد الآن (161977 عاملاً) من سكان تلك المجمعات السكنية العمالية.

وكشف عن قيام الدفاع المدني بتأمين خيام فحص الأشخاص داخل المركبات الخاصة للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، بواسطة قوة بشرية وآلية على مدار الساعة عند تلك المواقع، كما تتمركز بشكل دائم فرقة من الدفاع المدني لتأمين أكبر مستشفى في الشرق الأوسط والخليج للمصابين بفيروس كورونا المستجد المقام بالمركز التجاري العالمي.

