«واتس أب» توقف إرسال «الإمارات اليوم» الرقمية إلى مشتركيها.. وهذه البدائل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أوقف تطبيق المراسلة المجاني «واتس أب» خدمة إرسال النسخة الرقمية من «الإمارات اليوم» إلى المشتركين، من دون سابق تنبيه.

وأتاحت الصحيفة لقرّائها عدداً من البدائل للحصول على نسختها الرقمية، من بينها زيارة موقع الصحيفة على الإنترنت www.emaratalyoum.com، حيث خصصت الصحيفة أيقونة للنسخة الرقمية ضمن الأبواب الرئيسة، فضلاً عن منصّات التواصل الاجتماعي. كما يمكن للقرّاء استلام النسخة الرقمية «PDF» عبر الاشتراك في «خدمة الإيميل»، وما على القارئ إلا إرسال كلمة «اشتراك» إلى pdf@ey.ae.

وتتصدّر «الإمارات اليوم» الصحف والمواقع العربية في الإمارات في عدد القرّاء المحليين، ويحظى محتواها على الموقع الإلكتروني بنحو مليون قراءة يومياً، ويتابع منصّتها الرقمية عبر «تويتر» 2.2 مليون متابع. فيما تجاوز متابعوها على «فيس بوك» المليون، فضلاً عن 400 ألف على منصّة «إنستغرام».