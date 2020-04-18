حاكم عجمان يأمر بمكرمة دعما لألف أسرة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حرصاً من سموه على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في عجمان أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكرمة بقيمة 3 ملايين درهم ، لمساعدة 1000 أسرة وذلك لتخفيف الضغط الواقع عليهم من أثر تغير نمط الحياة في المرحلة الراهنة للتعاطي مع تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقد وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخير للعمل عليها من قبل القائمين على المجلس لتوزيعها بشكل فوري والتواصل مع مجتمع الإمارة و المؤسسات المدنية لضمان التنسيق الفعال بين المؤسسات والفعاليات المعنية لتلمس حاجات المجتمع في هذه الفترة الاستثنائية ورفع التقارير والتوصيات بشكل دوري لصاحب السمو حاكم الإمارة و المجالس المعنية من أجل تطبيق منظومة مرنة وفعالة للمحافظة على صحة وسلامة وسهولة العيش للقاطنين في الإمارة.

وصرحت أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري مريم المعمري" لقد جسدت هذه المكرمة معاني تضامن وتلاحم قادتنا مع المجتمع، وتلمسهم احتياجاته الضرورية بشكل دائم ومستمر، حيث تولي قيادتنا الرشيدة اهتماما كبيرا بالمواطنين والمقيمين وتوفر لهم كل مايمكن أن يسهم في تحقيق رفاهيتهم وسعادتهم، كما تقدم لهم الدعم اللازم لتمكينهم من تجاوز هذه المرحلة المؤقتة.

وأضافت جاءت هذه المكرمة من سيدي صاحب السمو الشيخ حميد النعيمي لتؤكد اهتمامه العميق بأبناء شعبه وسعيه الدائم والحثيث للإرتقاء بمستواهم المعيشي، وللتمتع بحياة مستقرة وآمنة مهما كانت الظروف، فهو خير أب وقائد ومسؤول عن رعيته.

وأوضحت المعمري انه تم التنسيق مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية و المؤسسات والجهات المختصة في الإمارة لتحديد الأسر المحتاجة للمساعدات، ومن ثم تحويل المساعدات عبر المصارف والبنوك الخاصة بهم، لتجنيبهم الخروج من المنزل نظرا للظروف والأوضاع الراهنة.

وتأتي هذه المكرمة ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات التي أمر بها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان والتي طالت المجتمع وقطاع الأعمال وذلك ضمن جهود مباركة عمت الإمارات كلها ، وقد تمثلت في قرارات وإجراءات ومبادرات كريمة ، كما أنها جزء لايتجزأ من منظومة عطاء متكامل لاتنتهي من القيادة لأبناء الوطن ،لتبقى دولة الإمارات الوطن الذي يحتضن الجميع والملاذ الآمن في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.