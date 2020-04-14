شرطة أبوظبي: لا تهاون مع مخالفي «التعقيم»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي أنها تتعامل بكل حزم مع مخالفي برنامج التعقيم الوطني، من المستهترين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر، وتطبق بحقهم العقوبات المقررة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تتعامل بروح القانون مع بعض المخالفات البسيطة، عبر التوعية وحث الأفراد على الالتزام أثناء قيادة المركبات.

ويبدأ وقت برنامج التعقيم الوطني بالمناطق السكنية في أبوظبي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، فيما يبدأ موعد البرنامج بالمناطق الصناعية والعمالية في أبوظبي من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وأكد نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في شرطة أبوظبي، المقدم الدكتور مسلم محمد الجنيبي، أن شرطة أبوظبي تتعامل بكل حزم مع مخالفي برنامج التعقيم الوطني، خصوصاً فئة المستهترين الذين لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني، مشدداً على حرص شرطة أبوظبي، خصوصاً خلال هذه الظروف الاستثنائية، على حماية أمن وصحة أفراد المجتمع، والتشدد في تطبيق القانون والعقوبات على المخالفين. وفي السياق ذاته، فإنها تطبق روح القانون في بعض المخالفات البسيطة، التي يرتكبها بعض الأفراد على الطرق، إذ إن الهدف هو تجنبهم أي خطر قد يهدد حياتهم.

وأكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة من قبل الجميع في مواجهة فيروس كورونا، لضمان سلامة وصحة الجميع، حيث إنها مسؤولية الجميع، مشدداً على مواصلة شرطة أبوظبي جهودها، لتحقيق هدف القيادة بالمحافظة على أمن وسلامة المجتمع.

في السياق ذاته، حذر الجنيبي السائقين من خطورة رمي الكمامات والقفازات على الطرق العامة وفي مواقف المركبات، بعد استخدامها، مؤكداً أن أجهزة الدولة المختصة كافة حذرت من أنها يمكن أن تكون ملوثة وتنقل العدوى إلى الآخرين وتعرض حياتهم للخطر، مشدداً على تطبيق العقوبة المقررة على المخالفين، وهي غرامة 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية.

كما حذر الجنيبي، أيضاً، من خطورة ترك مواد التعقيم داخل المركبات، في ظل انتشار استخدامها هذه الأيام، إذ تحوى مواد سريعة الاشتعال، وتتسبب في حوادث خطرة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، داعياً الأفراد إلى حفظ المعمقات في مكان مناسب وحرارة مناسبة. وأهابت شرطة أبوظبي بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل، خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المقررة، سواء في المناطق السكنية أو الصناعية والعمالية، إلا في حالات الضرورة، والالتزام بالإجراءات الوقائية، في إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

مخالفات وجزاءات إدارية

نص قرار النائب العام، رقم (38) لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا، غرامة 3000 درهم لمخالفة الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة، عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر.

كما شمل غرامة 1000 درهم على مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص.

وغرامة 2000 درهم لمخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، وغرامة 1000 درهم لقائد المركبة إذا تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة ثلاثة أشخاص.

غرامة 1000 درهم، و6 نقاط مرورية، عقوبة إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق.