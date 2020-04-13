رمضان 24 أبريل.. والصيام أقل من 15 ساعة

المصدر: أحمد عابد- أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن يحل شهر رمضان المبارك يوم الجمعة (24 أبريل)، فيما تصل ساعات الصيام في أيامه الأولى إلى 14 ساعة و25 دقيقة.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، إن «هلال شهر رمضان 1441 يولد يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 الساعة 06:26، و يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي ويغرب بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة».

وأضاف أن ظروف الرؤية البصرية تتحسن في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، و فرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 أبريل غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441هجرية.

وأشار إلى أن أطول أيام الصيام في شهر رمضان سيكون آخر يوم فيه، حيث سيصل طول فترة الصيام إلى 14 ساعة و57 دقيقة، و أقصر الأيام ستكون أول أيامه، إذ يصل طول فترة الصيام إلى 14 ساعة و25 دقيقة.

وتوقع الجروان أن يولد هلال شهر شوال 1441 هجرية، يوم الجمعة الموافق 22 مايو المقبل، الساعة 21:39، أي بعد غروب الشمس، و يشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال.