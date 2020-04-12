شروط إقامة فعاليات لغير المسلمين في أبوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

طالبت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أي جهة ترغب في تنظيم فعاليات لغير المسلمين في الإمارة ضرورة تعبئة استمارة واعتمادها من قبل رجل الدين من الكنائس المعتمدة في الإمارة.

وأوضحت في تعميم أصدرته اليوم موجّه الى مديري المنشآت السياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمطاعم السياحية أن صلاحية الموافقة الصادرة لإقامة الصلوات لغير المسلمين تسري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأكدت ضرورة عدم إقامة الحفلات الخاصة التي تتضمن طقوساً دينية إلا من قبل رجال الدين المرخصين من دائرة تنمية المجتمع، وبعد أخذ الموافقات اللازمة عبر نظام ترخيص الفعاليات.



وأشارت الى أنه تم تفعيل نظام الربط الالكتروني مع دائرة تنمية المجتمع، منذ منتصف شهر مارس الماضي، لأخذ الموافقات اللازمة للفعاليات لغير المسلمبن، بعد ان يتم إرفاق الاستمارة المخصصة لذلك.

وأرفقت دائرة الثقافة والسياحة في التعميم استمارة طلب تصريح إقامة فعالية لطائفة، واستمارة طلب تصريح إقامة فعالية لدار العبادة.