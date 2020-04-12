داوود الهاجري: 226 «منطقة معقمة» في دبي.. والحملة مستمرة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشف مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، عن تعقيم 226 منطقة في مدينة دبي بجميع مرافقها، خلال الحملة الموسعة لتطهير وتعقيم المرافق والأماكن العامة في الإمارة، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق الذي نفذ الحملة مكون من 186 فنياً متخصصاً، استخدموا أحدث الأجهزة والتقنيات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مشيراً إلى تعقيم أكثر من 129 مؤسسة حكومية تابعة لبلدية دبي، إضافة إلى عشرات المباني والحدائق العامة، والمدارس الحكومية، والإشراف على تعقيم أكثر من 208 مدارس خاصة ومساكن للعمال في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشار إلى مساهمة عدد من الدوائر المحلية، وشركاء البلدية الاستراتيجيين في تنفيذ الحملة.

وأضاف أن «عمليات التعقيم ستستمر خلال الفترة المقبلة، لتشمل بقية المناطق».

وأكد الهاجري أن «إدارة العمليات الحيوية لمدينة دبي مستمرة ولم تتوقف»، مشيراً إلى أن موظفي البلدية الميدانيين يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع أفراد المجتمع، من خلال العمليات الخاصة بالمجاري والصرف الصحي والنظافة العامة.

وقال إن الفحوص المخبرية وعمليات التفتيش والرقابة مستمرة للتأكد من سلامة الأغذية المستوردة والمحلية والمنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن الخدمات البيطرية التي تهدف للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأكد الهاجري أن البلدية حققت نجاحاً كبيراً في تطبيق نظام العمل عن بعد، حيث قدمت خدماتها عبر القنوات الإلكترونية والذكية بنسبة 100%.

وأوضح الهاجري أن البلدية أغلقت جميع مراكزها، بما فيها المركز الرئيس.

وشرح أنها أطلقت المنظومة الذكية الخاصة بإدارة مهام الموظفين وإدارة عملية المراسلات والتقارير الداخلية والخارجية، في الربع الرابع من عام 2019، ودربت الموظفين على هذه المنظومة لضمان استمراية العمل مع تطبيق نظام العمل عن بعد.

وذكر أن عدد التقارير والمراسلات الخارجية، الاتحادية والمحلية، منذ تطبيق المنظومة (من 22 مارس الماضي حتى 5 أبريل الجاري) بلغ 6589 تقريراً ومعاملة.

ولفت الهاجري إلى أن البلدية نفذت خطة استمرارية الأعمال وفق نموذج تصنيف الخدمات الحكومية للأزمات والكوارث، التي شملت توجيه المتعاملين إلى استخدام الخدمات والتطبيقات الذكية لإنجاز معاملاتهم، حرصاً على سلامتهم، وتجسيداً لالتزام البلدية بالتدابير الوقائية والاحترازية التي وجهت بها القيادة من خلال الاستفادة من التطبيقات والخدمات الذكية على مدار الساعة.

وتابع الهاجري أن إجمالي عدد البلاغات وطلبات الخدمة من خلال تطبيق «دبي 24» بلغ 32 ألفاً و786 بلاغاً وخدمة، خلال مارس الماضي فقط.

ويعد تطبيق «دبي 24» من أبرز التطبيقات الذكية التي أطلقتها البلدية بهدف استدامة تقديم خدماتها لمتعامليها بسهولة، ورصد بلاغاتهم على مدار الساعة، إذ يتيح للمتعامل تسجيل البلاغات، وطلب الخدمات دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال، إضافة إلى تسجيل البلاغات بطرق مختلفة (الصوت، الصورة، الفيديو، الكتابة).

ويتتبع التطبيق مسار البلاغ ومركبات منفذيه من خلال ميزة التحديد التلقائي لأقرب رقم، ما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز البلاغات.

كما يتيح التحري عن الشائعات المتعلقة بمهام عمل البلدية من خلال إرسالها إلى فريق «الخبر اليقين»، المسؤول عن تصحيح المعلومات المغلوطة.

وذكر الهاجري أن البلدية وفرت أيضاً نظام «الموظف الافتراضي»، الذي يتيح الحصول على الإجابات اللازمة عن استفسارات المتعاملين، دون الحاجة للتواصل مع موظفي مركز الاتصال. وأشار إلى أن عدد الاستفسارات الواردة خلال مارس الماضي بلغ 43 ألفاً و78 استفساراً.

وكشف أن عدد معاملات الترخيص الذاتي للملاحق السكنية عبر تطبيق، Dubai PBS بلغ 57 معاملة، أنجزت في الوقت المحدد. ويوفر التطبيق المعلومات اللازمة للملاك لمتابعة معاملاتهم المتعلقة بالتراخيص والبناء.

ويقدم خدمات «الترخيص الذاتي» التي تمكن المتعاملين من تصميم وترخيص ملاحق في فللهم السكنية.

وأفاد الهاجري بأن عدد المعاملات التي وردت عبر التطبيق خلال فترة العمل عن بعد، بلغ 27 معاملة.

أما تطبيق «خريطتي» فيتيح لملاك الأراضي، أفراداً وشركات، طلب الخارطة الموقعية من البلدية (وثيقة معتمدة إلكترونياً).

تطبيق «منتجي»

قال المهندس داوود الهاجري إن تطبيق «منتجي» الذكي يمكّن المتعاملين من تسجيل المنتجات الاستهلاكية واعتمادها، وفق اشتراطات ومواصفات عالمية.

ويتجاوز عدد المنتجات المسجلة في التطبيق 200 ألف منتج، وبلغت نسبة إنجاز طلبات تسجيل المواد الاستهلاكية في الوقت المحدد 100% في الربع الأول من العام الجاري، إذ سجل 14 ألفاً و434 منتجاً. ولفت الهاجري إلى إمكان استخدام التطبيق من جميع أفراد المجتمع، للتأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية بمختلف أنواعها، ومدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة لدى بلدية دبي عن طريق مسح أو إدخال شريط الباركود الخاص بالمنتج. وذكر أن العدد المسجل خلال مارس من فئة مضادات الجراثيم بلغ 2500 منتج، فيما وصل عدد مرات البحث عن معلومات المنتجات إلى 20 ألفاً و101 مرة.

البلدية نفذت خطة استمرارية الأعمال وفق نموذج تصنيف الخدمات الحكومية للأزمات والكوارث.

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ألف استفسار وردت لمركز الاتصال في البلدية خلال مارس الماضي.

موظفو البلدية الميدانيون يبذلون جهوداً كبيرة من خلال العمليات الخاصة بالمجاري والنظافة العامة.