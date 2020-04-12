عاملات منازل يرفضن العودة إلى بلادهن بعد انتهاء عقود العمل

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكدت أسر تستضيف عاملات منازل أهمية التعامل الإنساني تجاههن، على اختلاف مهامهن، والحرص على توفير اشتراطات السلامة لهن، خصوصاً في ظل الظروف الصحية الراهنة، مشيرة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي تشهدها الدولة والعالم.

وكشفت بعض الأسر أن عاملات لديها طلبن الاستمرار في العمل، في بداية الأزمة، على الرغم من انتهاء عقود عملهن، بسبب ثقتهن بالنظام الصحي للدولة.

وأفاد عدد من أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بإمارة الفجيرة بعدم ورود أي شكاوى إليها تتعلق بهروب عاملات المنازل خلال الشهر الماضي، معتبرين أن ظاهرة الهروب خلال هذه الفترة أمر استثنائي، لاسيما خلال الأسابيع التي تسبق اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ تتحين كثيرات منهن الفرصة في هذه الفترة للهروب من منازل كفلائهن، بحجة ازدياد حجم العمل، وبحثاً عن فرص عمل برواتب أعلى.

وتفصيلاً، قال المواطن عبدالرحمن علي محمد، إنه كان يعاني خلال هذه الفترة من كل عام، وتحديداً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تهديد عاملة المنزل بالهروب، أو إعلان رغبتها في العودة إلى وطنها إذا لم يزد راتبها، بسبب كثافة العمل مقارنة بالفترات الأخرى من العام، إلا أنه لم يواجه هذا السلوك في الفترة الحالية، مشيراً إلى أنها «تواصل عملها بصمت. وتبدو سعيدة بوجودها بيننا».

وأيدته في الرأي المواطنة سارة علي محمد سليمان، قائلة إن «الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خدمت عاملات المنازل والأسر معاً، فقد حمتهن من ظروف قد لا تكون صحية بالنسبة لهن، كما أوقفت مشكلات هروب عاملات المنازل كلياً».

وتابعت: «من المألوف خلال هذه الفترة من كل عام هروب كثير من العاملات من منازل مخدوميهن بسبب الأعمال الكثيرة في شهر رمضان المبارك، من تجهيز وتنظيف وطبخ حتى أوقات متأخرة من الليل». وقالت إن خادمتها أنهت فترة عملها لديها، إلا أنها رفضت العودة إلى بلدها بسبب الظروف التي يمر بها العالم حالياً، لافتة إلى أن خادمتها طلبت منها البقاء لديها إلى حين انتهاء الأزمة، بسبب ثقتها بالنظام الصحي للدولة.

ولفتت «أم محمد» إلى أنها واجهت ظرفاً مشابهاً، فقد أصرت خادمتها على إنهاء عقد عملها قبيل شهر رمضان. وعندما حان موعد مغادرتها، طلبت منها الموافقة على استمرارها في العمل، لأنها تشعر بالقلق من تفشي الوباء في بلدها.

وأضافت أن «بقاء الخادمات في مثل هذا الظرف أمر إنساني، فهن أمانة في عنق الأسر ويجب المحافظة على سلامتهن».

وقال المواطن عبدالرحمن علي محمد، إن الخادمة التي تعمل في منزله ستنتهي فترة إقامتها خلال شهرين، ما الذي جعله يستعين بمكتب استقدام الأيدي العاملة بالفجيرة لاستقدام خادمة جديدة، إلا أن خادمته السابقة رفضت العودة لدولتها في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مفضلة البقاء في المنزل، على الرغم من قرب شهر رمضان المبارك وكثرة الأعمال المنزلية فيه.

وأضاف أن الخادمة السابقة ترى أن بقاءها في المنزل حالياً أكثر أماناً من عودتها إلى بلدها.

وتابع أنها لم تمانع في خصم راتبها لو احتاج الأمر، بسبب عبء الراتبين لخادمتين.

وأكد المواطن محمد راشد النقبي، أن الخادمات أكثر استفادة من القرارات الاحترازية التي فرضتها الدولة، إذ طلبت منه الخادمة التي تعمل في منزله البقاء وتجديد إقامتها، على الرغم من قرار سابق لها بأن تعود لبلدها.

وأشار إلى أنه استجاب لطلبها خوفاً على صحتها.

وأكد مديرو مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن فرص العمل المغرية التي كانت متاحة لعاملات المنازل من بعض الشركات أو المحال التي تقبل تشغيلهن بطرق غير قانونية بوساطة «سماسرة»، من سائقي مركبات الأجرة أو العاملين في محال البقالة، أصبحت غير ممكنة في ظل هذه الظروف.

وقالت منى محمود «لم نتلق منذ الشهر الفائت أي شكوى هروب من كفلاء الخادمات، كما يحدث في مثل هذا الوقت من العام عادة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ اعتدنا تلقي شكاوى من الكفلاء تفيد بهروب خادمات من بيوتهم».

وأشارت إلى أن الخادمات وجدن حالياً أن الملاذ الأكثر أمناً هو منازل كفلائهن في ظل هذه الظروف التي تمر بها الدولة والعالم. كما أن القرارات التي فرضتها مؤسسات الدولة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة جائحة «كورونا» أشعرتهن بالأمان.

وأكدت أن «السماسرة» الذين كانوا يحاولون استقطابهن، وتقديم فرص مغرية لهن، مقارنة برواتبهن، توقفوا عن العمل خلال هذه الفترة، بسبب توقف الطلب على العاملات بالساعة، سواءً في المحال التجارية أو المنازل، لتخوف الزبائن من نقل فيروس كورونا، نتيجة التنقل من مكان إلى آخر.

وأيدها في الرأي موظف في مكتب استقدام أيد عاملة بالفجيرة، علي عبدالله، قائلاً إن «كورونا» أفقد سوق العمل غير القانونية عناصر الجاذبية التي كانت تتمتع بها، وكشف هشاشتها. وقد خلصت أغلبيتهن إلى أن منازل كفلائهن أفضل لهن من الخروج والبحث عن فرص عمل أخرى، على الرغم من أن الراتب قد يكون أقل.

وأضاف: «مع تشديد الجهات الأمنية على عدم الخروج من المنازل خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، صعب على عاملات المنازل تنفيذ مخططات السماسرة، الذين يعرفون كيف يتسللون إليهن، ويقدمون لهن عروضاً مغرية، خصوصاً أن أغلبيتهن كن يهربن في أوقات متأخرة من الليل».

مهام اعتيادية

أكد مدير مكتب استقدام أيد عاملة، طلب عدم ذكر اسمه، أن العاملات الموجودات في منازل كفلائهن أكثر استقراراً من الهاربات، فقد شدّدت القرارات الاحترازية التي فرضتها الدولة، على تقليل التجمعات العائلية، ومنع الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، كـ«حق الليلة» وغيرها من المناسبات التي يجتمع فيها أفراد العائلة عادة، أو عدد من العوائل في منزل واحد، الأمر الذي يعني أنهن سيتحملن المهام الاعتيادية فقط، لأن حجم العمل سيكون أقلّ مما هو معتاد في مثل هذه الفترة من العام. كما أنهن لن يضطررن الى الانتقال من منزل إلى آخر، كما هي حال زميلاتهن اللائي هربن من منازل مخدوميهن، وتالياً، فلن يعرضن أنفسهن لخطر الإصابة بالفيروس.

أسر: الاحتفاظ بالخادمات في هذا الظرف أمر إنساني، فهنّ أمانة في أعناقنا، ويجب المحافظة على سلامتهن.

مكاتب استقدام:

«لا شكاوى تتعلق بهروب عاملات المنازل خلال الشهر الماضي».

«الإجراءات الاحترازية من (كورونا) حمت عاملات المنازل من التعرض للخطر».