«كهرباء الشارقة» توفر 30 ألف غالون مياه يومياً لتعقيم الشوارع

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها بالتعاون مع كل الجهات لتوفير أكثر من 30 ألف غالون مياه يومياً تستخدم في تعقيم وتطهير الشوارع والمرافق، بهدف ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، ونشر التوعية في أهمية المحافظة على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي تمنع انتقال الفيروس.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تحرص على التعاون مع كل الجهات للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وخططها الاستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى توفير أفضل الخدمات، وتعمل الهيئة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار العدوى، وتنفيذ جميع التوجيهات التي تصدر من الجهات المتخصصة وحكومة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضح أن الهيئة توفر المياه من محطة الصجعة ويضاف إليها مواد معقمة بنسب محددة تقوم برشها الصهاريج في مختلف الشوارع ضمن جهود إمارة الشارقة لتنفيذ التعقيم، ضمن برنامج التعقيم الوطني، بالتعاون مع البلدية، والقيادة العامة للشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة بيئة.

وأشاد بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل لأجهزة إمارة الشارقة كافة، المشاركة في عمليات التعقيم، ومتابعته المستمرة وتوجيهاته القيّمة للحدّ من انتشار الوباء.

وأكد الليم أن فرق العمل بالهيئة تواصل جهودها لاستمرار سير العمل في قطاعات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي بكفاءة على مدار الساعة، والالتزام بدعم جهود كل الجهات في عمليات التعقيم والحفاظ على الصحة العامة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.