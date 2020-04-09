بلدية عجمان ترصد 55% تحسّن في جودة الهواء

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن التقارير كشفت عن تحسّن ملحوظ في جودة الهواء لبعض الغازات بنسبة تصل إلى 55%، والتي تأتي نتيجة إجراءات البرنامج الوطني للتعقيم وتقييد حركة المركبات، وتتمثل متابعة الدائرة لجودة الحياة برقابتها على مدار الساعة في ظل الظروف الحالية، وتسخير أحدث التقنيات العالمية، مثل تبنيها المركبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للرقابة الفورية للانبعاثات.



وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، المهندس خالد معين الحوسني، بأن تحليل بيانات قراءات الغازات المختلفة خلال شهر مارس الماضي بيّن تحسن كبير في جودة الهواء وبنسب مختلفة حسب الغازات المقاسة والمناطق التي تمت المقارنة معها، ومقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي فأن نسبة التحسن وصلت إلى أكثر من 55%، وهذا يرجع إلى تقيد الحركة وقلت إستخدام المركبات والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في الدولة، كما أن التحسن في غازات أخرى يرجع إلى التراجع في الحركة الصناعية وفي بعض الفترات وصلت نسبة التحسن إلى 70%.



وبدورها ستقوم الدائرة بتطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الهواء في الإمارة في الفترة المقبلة من خلال تطبيق استراتيجية جودة الهواء المعتمدة بالدائرة.