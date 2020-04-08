هل مخالفات الرادار في دبي خلال برنامج التعقيم الوطني حقيقية أم "فلاش للتخويف"؟

المصدر: محمد فودة-دبي

قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير المزروعي " إن إلغاء مخالفات الرادار في اليوم الأول من تمديد التعقيم الوطني كان مكرمة من القيادة الرشيدة، في ظل ارتباك البعض وعدم إلمامهم بآليات القرار، لكن تم تفعيل نظام المخالفات لاحقاً لأن الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو حماية الناس وتعزيز التباعد المجتمعي في ظل هذه الظروف.

وحول اعتقاد البعض بأن المخالفات غير حقيقية وأن الرادار تصدر وميضاً تنبيهياً "فلاش" فقط بغرض التخويف، أفاد المزروعي بأن المخالفات حقيقية وغرامتها ألفا درهم، وتصل لمرتكبيها إشعارات بذلك وعلى الجميع الالتزام لأن لا مجال للتهاون مع المخالفين الآن.

وأوضح خلال برنامج "خلك بالبيت في تلفزيون دبي" أن من الضرروي الاحتفاظ بفواتير الشراء خصوصاً في الحالات التي يستخدم فيها مركبة واحدة من قبل أكثر من شخص في الأسرة، لافتاً إلى أن هناك نماذج مثل حاجة فرد في العائلة لشراء اغراض، وآخر للذهاب إلى المستشفى، وثالث للعمل أو أي مكان آخر، ففي هذه الحالة يستطيع النظام التعرف على السيارة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحديد مسارها، لكنه لا يستطيع تبين الغرض من زيارة هذا المكان، لذا يجب الاحتفاظ بالفواتير كإثبات حالة عند الطلب.